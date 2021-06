Denunciaron al payaso Chuponcito por acoso sexual

Un verdadero escándalo sacude a México, ya que el carismático payaso Chuponcito, fue denunciado por acoso sexual y estafa por parte de tres mujeres. Las afectadas le iniciaron causa penales y generó una gran polémica en el país de norteamérica, donde es famoso por su humor.

Según detallaron las afectadas, el personaje de 52 años les robó dinero y además se sobrepasó en reiteradas veces. "Dale un besito a Chuponcito. Dale mamacita, imagínate que soy otro", fueron algunas de las barbaridades por las que el payaso fue acusado. Una de las víctimas, destacó que al negarse de acceder a tener sexo con el payaso, fue despedida inmediatamente.

Ante esto, José Flores Jandete dejó de lado su maquillajey a cara limpia, destacó que es inocente en su canal de Youtube: "Es para mi triste, el haberme quitado el maquillaje tras 42 años, llevando una carrera de bien e intachable. Me etiquetaron con cosas que no van y mi familia ha sido atacada. Confío en las autoridades mexicanas y en sus leyes. Por eso me presento aquí y doy la cara".