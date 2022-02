Descubren peligrosa variante de gripe aviar en una casa de Long Island

Una peligrosa variante de la gripe aviar fue detectada en un averío privado en una casa en el condado de Suffolk, en la isla de Long Island, estado de Nueva York.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junto con la entidad similar a nivel estatal, confirmaron el hallazgo y detallaron que se trata de “una pequeña parvada de traspatio no comercial” compuesta por ocho animales.

“Los funcionarios estatales aislaron las instalaciones afectadas, y las aves de las propiedades serán despobladas para evitar la propagación de la enfermedad. Las aves de la parvada no entrarán en el sistema alimentario”, precisaron desde el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales.

Hasta ayer no se había especificado de qué variante de la gripe aviar se trata exactamente. No obstante, “el Departamento de Agricultura de EE.UU. había descubierto esta semana la variante H5”, sostiene NBC New York. A su vez, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que se trató de la variante altamente patógena H5N1.

La entidad indica que la mencionada variante puede ser mortal, especialmente en las aves de corral domésticas. A pesar de que las infecciones humanas por la gripe aviar son esporádicas, resaltan por su “elevada mortalidad”.

En total, la Organización Mundial de la Salud reportó más de 700 casos entre humanos desde el mes de noviembre del año 2003.