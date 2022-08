Dio negativo el test de drogas de la primera ministra finlandesa

La semana pasada, se viralizaron videos e imágenes de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, bebiendo y bailando con amigos en una fiesta. Ante la presión de la oposición y de ciertos medios y con el objetivo de disipar cualquier duda, la política se realizó el último viernes una prueba de drogas, la cual confirmaron ayer que dio negativa. “La prueba de drogas realizada a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no ha encontrado ninguna droga”, informó el gobierno en un comunicado. Además, mencionaron que el costo de la prueba fue abonado en su totalidad por Marin.

“Aunque la petición de que me hiciese una prueba me ha parecido injusta, por mi propia seguridad jurídica y para aclarar cualquier duda, me he hecho un test hoy. No hubo reuniones conocidas en los días que estuve de fiesta”, había remarcado jornadas atrás. Tras el escándalo generado por la filtración de este material, un importante número de mujeres salió a apoyar a la primera ministra, entendiendo que se trata de una cuestión más de género que meramente política.