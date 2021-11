Dos años en dos minutos: el video de Sputnik que resume lo vivido en pandemia

Los desarrolladores de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V han publicado un extraordinario video que resume todo lo vivido por la humanidad durante la pandemia y deja como mensaje la importancia de vacunarse.

"Este video encaja los últimos casi 2 años en 2 minutos. En #SputnikV Creemos firmemente que solo a través de la vacunación se puede detener la reacción en cadena de la pandemia mundial. V es por la victoria. ¡Podemos ganar esta pelea juntos!", dice el texto publicado en la cuenta oficial de Twitter junto al video.

Titulado “Máquina pandémica de Covid-19”, la producción muestra a través de un efecto dominó, como el coronavirus alcanzó al mundo entero y cómo la producción de vacunas ayudó a frenar su expansión.

"Lo hemos hecho para que sea entretenido, pero no se dejen engañar por su forma: es la historia más dramática de las últimas décadas. No queda casi nadie que no haya sufrido los efectos de la pandemia de coronavirus. Incluso los más intrépidos y sanos entre nosotros están cansados. Cansados de vivir con miedo por nosotros mismos y por nuestros seres queridos", comentaron los creadores en su canal de Telegram.