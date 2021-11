Filipinas: padre e hija competirán por la vicepresidencia en las próximas elecciones

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte anunció que se presentará finalmente como aspirante a la vicepresidencia del país en las elecciones de mayo de 2022, horas después de que su hija, Sara Duterte-Carpio, registrara su candidatura para el mismo cargo.

Durante una intensa jornada política en Filipinas, el portavoz de Duterte, Martin Andanar, dijo a los medios que el mandatario acudirá el lunes -último día de plazo- a la Comisión Electoral para registrar oficialmente su candidatura como vicepresidente para los comicios presidenciales.

El mandatario, de 76 años, a quien la Constitución le impide presentarse a un segundo mandato de seis años, será compañero de fórmula del senador Christopher 'Bong' Go por el partido Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan (PDDS). Una decisión que contrasta con el retiro de la vida política anunciado por el propio Duterte en octubre pasado, cuando aseguró que no se postularía como candidato a la vicepresidencia, luego que la oposición denunciara una maniobra para librarse de posibles acciones de la justicia y no contara con tanto apoyo en los sondeos.

La postulación del mandatario se hizo pública horas después de que su hija, quien pertenece a un partido diferente al de su padre, oficializara su candidatura a la vicepresidencia, reemplazando a otro candidato, informó la agencia de noticias AFP. Duterte-Carpio había rechazado previamente que fuera a concurrir a un cargo nacional si su progenitor también participaba de las elecciones. Tras el anuncio de su candidatura a la vicepresidencia, la actual alcaldesa de la ciudad de Davao (sur) recibió rápidamente el apoyo del partido de Ferdinand Marcos Jr, hijo del antiguo dictador con el mismo nombre, que aspira a la presidencia. Es que este movimiento refuerza las opciones de Marcos, segundo en los sondeos solo por detrás de la hija del presidente y por delante del exboxeador Manny Pacquiao, el alcalde de Manila Francisco Domagoso y el actual vicepresidente Leni Robredo.