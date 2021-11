La policía británica consideró a la explosión del auto como un ataque terrorista

Una explosión dentro de un taxi en la que ayer murió un hombre frente al Hospital de Mujeres de la ciudad de Liverpool, al noroeste de Inglaterra, fue declarada hoy por la policía británica como un incidente terrorista.

El chofer del taxi, que ya fue dado de alta tras escapar de las llamas tras la explosión, fue considerado un "héroe" por evitar una "catástrofe" mayor al retener al sospechoso dentro del vehículo. Los oficiales creen que conocen la identidad del pasajero, pero aún no pueden confirmarlo.

La explosión ocurrió mientras muchos británicos, entre ellos soldados y veteranos hacían un minuto de silencio durante un homenaje a las víctimas de la guerra conocido como el "Domingo del Recuerdo", en la catedral de Liverpool, cerca del lugar de la explosión.

El domingo en la noche, la policía antiterrorista informó de la detención de "tres hombres de 29, 26 y 21 años" en "bajo la ley de terrorismo", mientras que hoy a anunció la detención de un cuarto hombre de 20 años.

La intención que tuvo el hombre "aún no está clara" pero, por el momento, no pueden establecer ninguna conexión con los eventos del servicio dominical del Recuerdo, ​agregó el subcomisario Russ Jackson. La policía también aseguró que no hay una amenaza específica para el área, pero dijo que habrá más patrullaje.

Hace dos semanas, la jefa de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, había alertado a los londinenses y turistas de la capital a permanecer "atentos" a las amenazas terroristas en el período previo a la Navidad, advirtiendo que el número de investigaciones antiterroristas en el Reino Unido está en un nivel récord.

Las investigaciones antiterroristas en todo el Reino Unido siguen alcanzando niveles récord, con más de 800 investigaciones en curso y 31 planes frustrados desde 2017, informó. Dijo que una parte importante de esta situación está relacionada con Londres, por lo que es de vital importancia que los londinenses sigan estando atentos.