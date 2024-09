Edmundo González Urrutia rompió el silencio desde Madrid

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano de 75 años, tras llegar a España pidiendo asilo político, brindó fuertes declaraciones donde aclaró los motivos de su salida del país. “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, declaró el político que se enfrentó en las elecciones presidenciales al actual mandatario, Nicolás Maduro.

Asimismo, González destacó que su salida de Venezuela no está motivada por intereses personales, sino para continuar luchando por la democracia. “Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”, añadió en su carta publicada en redes sociales. Vale recordar, que su salida también se explica por el hecho de que las autoridades venezolanas emitieron una orden de arresto contra él, luego de acusarlo de “conspiración” y “usurpación de funciones”. Luego de un par de días en la clandestinidad, decidió emprender viaje a España.

Antony Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, fue una de las voces que se pronunció a favor de la salida del país de González Urrutia. “Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado sobre el pueblo venezolano. Edmundo González Urrutia sigue siendo una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela. Estados Unidos lo apoya en su llamado a continuar la lucha por la libertad y la restauración de la democracia”, declaró el funcionario estadounidense.