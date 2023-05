El Salvador: Un estampida provocó la muerte de 12 personas

Una tragedia ocurrió en el fútbol de El Salvador, lo que debería haber sido una fiesta terminó de la peor manera por una estampida que dejó 12 muertos.

En el estadio Cuscatlán se jugaban este sábado los cuartos de final de la liga local entre Alianza y FAS. Lo cierto, que al ser un partido de gran relevancia, miles de hinchas se acercaron para poder presenciarlo.

Sin embargo, todo terminó mal. Una gran cantidad de fanáticos se acumuló en las puertas de ingreso queriendo entrar a la cancha cuando el partido ya estaba comenzado. Fue en ese momento en que se produjo una estampida que dejó al menos 12 muertes y unos 500 heridos.

Cabe destacar, que los que estuvieron presentes cuestionaron el acceso, según cuentan, sólo habia dos puertas de ingreso las cuales cerraron al momento de la acumulación de gente, lo que provocó la avalancha. Incluso, hubo personas que debieron ingresar al campo de juego para poder escapar de la cantidad de gente que iba llegando y empujando cada vez más.

“Los únicos responsables son los dirigentes de Alianza. No le echen la culpa a la gente. Eran dos puertas, no de portón, puertas de casa, para 4000, 5000 personas. Era un partido de cuartos de final, se sabía que iba a venir mucha gente. Cerraron el portón a los 25 minutos y la gente empezó a empujar y empujar porque quería ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba. Dos puertas para 5000 personas. El responsable es Alianza. Acá hay gente muerta. Que se haga cargo Alianza. Yo salí de ahi para vivir. Hay niños, niñas, de 6, 7 años, que están vivos de milagro" contó un hincha.

En el lugar trabajaron más de 20 ambulancias que trasladaron a 500 personas heridos a diferentes hospitales.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó al respecto: "La PNC y la FGR realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”