El Tribunal Supremo de Justicia validó la victoria de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a través de su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez, ratificó el resultado de las últimas elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, el actual mandatario del país. Esta declaración se da en medio de un fuerte conflicto social y político en Venezuela, donde la oposición insiste con la idea de fraude electoral, al no haberse presentando las actas. En su fallo, el Tribunal Supremo dijo que había “certificado indiscutiblemente los materiales electorales y validado los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral”.

Dentro de la sentencia, la presidenta declaró: “La Corte certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”.

Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. A través de sus redes sociales, publicó: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad”. Asimismo, el opositor dijo que los venezolanos no están dispuestos “a renunciar” a la “libertad” ni al “derecho a cambiar en paz para vivir mejor” tras las presidenciales. Por su parte, la otra figura opositora importante, María Corina Machado, también se expresó: “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”. Sumado a todo esto, otra de las voces que se dio a conocer fue la de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela, que indicaron: “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fue apoderado para auditar los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La ONU advierte que ambas instituciones carecen de independencia e imparcialidad”.