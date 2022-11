En Reino Unido la oposición dijo que si gana las elecciones no vuelve a la Unión Europea

El Reino Unido no atraviesa su mejor momento económico, social ni político y desde la oposición aprovecharon para realizar algunos reclamos y brindar algunos aspectos de su plan de gobierno si ganaran las próximas elecciones.

Así, en el marco de la conferencia anual de la Confederación Británica de la Industria, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, confirmó que si acceden a ser gobierno, el Reino Unido no volverá a la Unión Europea (UE). “He dicho en varias ocasiones que no vamos a volver a la UE, y eso significa no volver al mercado único ni a la unión aduanera. Pero tenemos que hacer que el Brexit funcione”, afirmó.

Eso marcó un punto de coincidencia con el primer ministro, Rishi Sunak, quien sostuvo una idea similar: “Voté por el Brexit, creo en el Brexit y sé que el Brexit se puede cumplir, y ya está brindando enormes beneficios y oportunidades para el país”, afirmó el premier, que también confirmó que no se volvería a alinear con las leyes de la UE.

Asimismo, usó su discurso para advertir a los líderes empresariales que los días de “bajo salario y mano de obra barata” deben terminar, por lo que los instó a que capaciten a los trabajadores del Reino Unido para “salir de la dependencia” de la inmigración.

“Nuestro objetivo común debe ser ayudar a la economía británica a salir de su dependencia de la inmigración para comenzar a invertir más en capacitar a los trabajadores que ya están aquí”, dijo Starmer.

Acto seguido y para no provocar una ola de repudios, el político dijo que los migrantes “son parte de la historia nacional, siempre lo han sido, siempre lo serán y el Partido Laborista nunca disminuirá la contribución que hacen a la economía, a los servicios públicos, a los negocios y a las comunidades”.

“En todo el mundo, las empresas se están dando cuenta de que vivimos en una nueva era para el trabajo. Y mientras se adaptan, nuestro modelo de salarios bajos nos está frenando”, aseguró, para luego convocar alas empresas al uso de la robótica industrial, algo en lo que Inglaterra está más atrasado que Alemania, Francia y España.

En ese punto, señaló que al mirar la economía en su conjunto, “puede parecer que nos sentimos más cómodos contratando personas para trabajar en contratos mal pagos, inseguros, a veces explotadores, que invirtiendo en la nueva tecnología que ofrece. No podemos competir así. El modelo de bajos salarios del Reino Unido tiene que desaparecer”.