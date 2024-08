Hospitalizaron a Pepe Mujica

En el marco de su tratamiento contra el cáncer de esófago, el expresidente de Uruguay Pepe Mujica fue internado sorpresivamente en el hospital Casmu, de Montevideo. Si bien presenta una “evolución muy buena”, al político de 89 años le aquejan algunos dolores propios de la enfermedad. De igual manera, por lo pronto, se estima que entre hoy y mañana ya sea liberado del hospital. “La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, destacaron los médicos.