Joe Biden afirma tener teorías sobre el posible origen de la pandemia

El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió este fin de semana que tiene sus teorías sobre el origen de la pandemia de coronavirus, pero optó por no detallar sus conclusiones.

"No, no. Tengo teorías, pero no soy un científico. Voy a esperar hasta que la comunidad científica haga ese juicio", contestó el demócrata a la pregunta de un periodista después que el Air Force One llegara a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware.

En febrero, el equipo de la OMS que investigó los orígenes de la pandemia en China determinó que el SARS-CoV-2 tiene un origen zoonótico.

No obstante, los expertos aún no han logrado identificar la especie que originó el virus o que actuó como huésped y facilitó que este pasara a los humanos. Según sus conclusiones preliminares, la transmisión de animal a humano a través de un intermediario es la hipótesis "más probable" del origen del coronavirus.

En su momento, el predecesor de Biden en la presidencia, Donald Trump, culpó a China por la pandemia en numerosas ocasiones, haciendo referencia a una controvertida teoría que apunta a una fuga de laboratorio como posible fuente del brote. No obstante, el equipo de especialistas internacionales concluyó que es "extremadamente improbable" que el coronavirus se filtrara desde un laboratorio.