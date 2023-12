Las reacciones en Uruguay luego de la confesión de Alberto Fernández

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, asistió en la jornada del jueves a una nueva Cumbre del Mercosur, llevada adelante en Río de Janeiro, sabiendo que durante su exposición se referiría al Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Del evento participaron los presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y el ya mencionado jefe de Estado uruguayo.

Cabe resaltar que el presidente de Uruguay, junto a una delegación que estuvo compuesta por ministros y empresarios, viajó días atrás a China, volviendo de allí con “expectativas mayores” con las que había emprendido viaje y con la esperanza también de avanzar en los lazos bilaterales. Por ese motivo era esperable que la firma de un TLC formara parte de los temas a los que Lacalle Pou se iba a referir frente a sus pares de la región.

Entre las autoridades que viajaron junto a Lacalle, entre otras, se encontraban los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio.

Sin embargo, para lograr el TLC con el mencionado país asiático requiere previamente de obtener la autorización de los mandatarios del Mercosur. Es válido resaltar que China se trata del principal destino de las exportaciones de Uruguay.

En este marco, de acuerdo a lo precisado por los diarios El Observador y El País, el Presidente argentino saliente, Alberto Fernández, admitió haber sido él y no su cancillería quien le señaló a Xi Jinping que se encontraba en contra de que se avanzara en la negociación solo con Uruguay y por fuera del bloque.

A lo largo de su discurso, Fernández afirmó que quería ser “transparente” y confesar que él en persona había llamado a China. Su comentario fue en “muy buen tono” y no alteró el “clima distendido” de la Cumbre en Río, según las autoridades uruguayas.

Previamente, Lacalle Pou, durante su intervención, señaló: “Lo que quiero es que nos digan la verdad, no porque se nos engañe, sino que nos digan cuál es la voluntad de los países”.

“Todos sabemos que los respectivos servicios exteriores han hablado con China para alertar que no sería bien visto que Uruguay avance bilateralmente. No estoy diciendo nada nuevo”, dijo.

Las reacciones

Ante lo sucedido, Fernando Pe­reira, presidente del Frente Amplio, en la jornada pasada expresó: “Somos conscientes de que China prefiere un acuerdo con el Mercosur que un acuerdo con países, pero también me parece que no es adecuado que presidentes de otros países obstaculicen políticas de inserción internacional”.

En tanto que Javier Barrios Bove, quien es edil del Partido Nacional por Montevideo, a través de la red social X, ex Twitter, señaló: “A Alberto Fernández no le alcanzaba con reventar a Argentina, que al reconocer que le pidió a China que no avanzara en un TLC solo con Uruguay también nos buscó joder a nosotros”.