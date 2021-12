Los países de América Latina a los que Biden no invitó al foro mundial de la democracia

Esta semana se lleva adelante el Foro Mundial de la Democracia en la cual fueron invitados, al menos, 110 gobernantes de países de los distintos continentes para discutir sobre los desafíos y amenazas que viven los regímenes democráticos en el mundo entero.

Varios países de Latinoamérica no fueron incluidos en la cumbre internacional realizada en los Estados Unidos: En total, ocho países no fueron invitados a participar de la convocatoria: Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela no recibieron el llamado del presidente norteamericano Joe Biden.

Países de otros continentes también quedaron fuera de la reunión: China, Rusia, Turquía y Hungría son algunos de ellos.

Dentro de las naciones invitadas de nuestra región, Argentina estuvo incluida y el presidente Alberto Fernández participó hoy, mediante un video, de la cumbre mundial organizada en la ciudad de Washington.