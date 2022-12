Lula, a días de asumir por tercera vez: “Nuestro país será respetado nuevamente”

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se expresó a unas semanas de asumir su tercer mandato como presidente de Brasil y aprovechó para dar un mensaje en donde señaló algunos de los lineamientos que tendrá su nueva gestión, que iniciará el próximo 1° de enero de 2023.

“Hoy es un día de agradecimiento a quienes han hecho todo lo posible por examinar el estado actual de nuestro país. Creo que tendremos una radiografía perfecta del daño que se hizo en Brasil. Recordamos al pueblo brasileño que vacunarse no es un lujo, es una obligación”, dijo en primer lugar en referencia a la crisis sanitaria que causó la pandemia.

Luego, el expresidente hizo referencia a los dichos de su competidor y presidente saliente, Jair Bolsonaro, hace algunos días cuando expresó sus sensaciones por la derrota. “Perdí tres elecciones. En las tres me fui a casa, lloré y me preparé para ganar la siguiente. Un día gané. Cada vez que perdía, respetaba a quien ganaba. Y llamé al vencedor para felicitarlo por la victoria. Hasta el día de hoy, el presidente saliente no ha reconocido la derrota”, disparó Lula.

En ese plano, tampoco dejó pasar las acciones de algunos opositores, de quienes marcó que “son parte de una organización de extrema derecha que no existe solo en Brasil. En los Estados Unidos está dirigido por Trump. Este grupo vino a negar la verdad. Dicen defender las costumbres y la familia, pero lo que más hacen es negar la defensa de las familias”.

“Quiero establecer un compromiso con la educación básica en Brasil. No es posible que no reconozcamos la importancia de que nuestros hijos tengan escuelas de tiempo completo. Como resultado tendremos mejor educación y menos violencia, porque nuestros niños estarán protegidos”, subrayó.

Además, dijo que “no hay país de más de 100 millones de habitantes que tenga un sistema de salud como el nuestro”, al tiempo que agradeció al personal de salud por la pelea contra la pandemia, “que el actual presidente no combatió”.

“Tengo cuatro años para trabajar y dedicarme. No habrá lluvia ni sol que me prohíba volver a hacer sonreír a la gente. Decirle a todo el mundo que quiere venir aquí, que venga. Nuestro país será respetado nuevamente. Voy a viajar por el mundo para que Brasil recupere su prestigio y quien quiera invertir en Brasil, invertir en proyectos productivos para ganar dinero, ganará dinero. Y el país volverá a ser respetado y tendrá soberanía”, cerró.