La resiliencia de Ashley Judd

Nacida en el seno de una familia de artistas, Ashley Judd creció entre bambalinas y luego de la escuela decidió que también sería actriz. Es hija de la cantante de country Naomi Judd y hermana de Wynonna Judd, también música. Luego de formarse como tal inició su carrera en el cine y pudo ser parte de filmes como Doble de riesgo, Besos que matan, Alguien como tú, entre otros.

La relación familiar fue difícil, porque la mamá ocultó quién era su verdadero padre hasta que se supo que Charlie Jordan era su progenitor. No todo fue color de rosas en su existencia, es más en plena época del movimiento feminista Me too, logró transformar sus dolores del pasado en fortalezas y una militancia plena por los derechos de las mujeres. Fue entonces cuando confesó que había sido abusada en reiteradas oportunidades por un familiar y luego por un amigo de su familia.

Tiempo después sería de las primeras actrices en dar su testimonio contra el productor Harvey Weinstein, quien cumple una condena por las violaciones cometidas en Hollywood contra actrices, técnicas y trabajadoras del área audiovisual. Respecto a ello, Judd declaró en ese momento a un medio de alcance internacional: “La grandeza de este momento es que finalmente el mundo pudo escuchar. Me importa un carajo lo que me cueste”.

Los días le deparaban otra tragedia a la artista empoderada. En una ocasión fue a visitar a su madre para compartir unos días en familia. Junto a una amiga de ella entraron a una habitación y descubrieron que se había quitado la vida de un disparo. La cantante batallaba desde hacía un tiempo considerable una depresión severa que la mantuvo internada en reiteradas oportunidades. Esto también la llevó a dejar los escenarios en las majestuosas giras que hacía junto a su hija mayor en un dueto llamado The Judds. Gracias a este proyecto pudieron ser condecoradas como las autoras y voces de las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

La vida sentimental de la intérprete estuvo dada por algunas relaciones con algunos colegas como Michael Bolton, Lyle Lovett y ­Matthew McConaughey. Pero ninguno logró conquistar su corazón hasta la llegada del deportista de primera línea Darío Franchitti, que le propuso matrimonio y con quien estuvo durante diez años.

La noticia sobre la ruptura se dio en un completo hermetismo. Solo se filtró un comunicado: “Hemos decidido de mutuo acuerdo terminar nuestro matrimonio. Siempre seremos familia y continuaremos apreciando nuestra relación basada en el amor especial, la integridad y el respeto que siempre no hemos tenido”. La separación se dio en buenos términos.

Luego de una rehabilitación larga por un accidente que tuvo comenzó a gestar otro sueño: convertirse en productora de proyectos independientes. De esta manera, fundó su empresa de contenidos para los principiantes en la industria de Hollywood.