Wanda festejó su cumpleaños, pero no dio indicios de su presente amoroso

La empresaria y modelo Wanda Nara sigue jugando al misterio. Cuando todos dan por sentada la separación y el comienzo de una relación con L-Gante, parece haber un cambio de 180 grados y vuelven a aflorar los rumores de reconciliación con Mauro Icardi.

Y cuando, vacaciones paradisíacas en Maldivas mediante, parecía consumarse finalmente una nueva oportunidad amorosa, la reconciliación se corta de cuajo. Así las cosas, la blonda festejó su cumpleaños número 36 en un exclusivo bar de la zona de Recoleta en Capital Federal.

Ella sopló las velitas de una torta que simulaba un vestidor, rodeada por sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con Mauro Icardi. Pero en medio de todo, de quienes casi no hubo ni noticia fue de Mauro Icardi y de L-Gante.

Uno de los encargados de los videos de la celebración fue su estilista personal Kennys Palacios. Justamente, en el cumpleaños de este fue que apareció Mauro Icardi, que llegó hace apenas unos días, según dicen, en plan de reconciliación. Pues bien, en las imágenes compartidas no se lo ve al futbolista.

En un primer momento, no hubo novedades ni saludo de parte de L-Gante. Pero luego, pasado un día de su cumpleaños, el creador de la cumbia 420 publicó una foto junto a ella con la inscripción: “Feliz cumpleaños reynaaaa Te quiero un montón”, junto a varios corazones rojos.

Mucho se había especulado durante la semana alrededor del cumpleaños y del festejo de la empresaria. Tan es así, que ella aprovecho un evento de la presentación de la película Matrimillas para lanzar preguntas a sus seguidores a través de IG, para que votaran. “Se tatúa tu nombre: ¿suma o resta?”, “Ventila intimidades por Instagram: ¿suma o resta?”, “Te invita a una playa paradisíaca: ¿suma o resta?” fueron algunas de las sugerentes inquietudes que lanzó por su red social preferida.

Remató con una pregunta que habrá dejado boquiabierto a más de uno: “Le encontraste mensajitos sospechosos: ¿Suma o resta?”. Según dejaron trascender fuentes cercanas a la empresaria, después del supuesto affaire de Icardi con Eugenia la China Suárez, el jugador habría reincidido en escribirse con otras mujeres.

Las inquietudes también abundan por el lado del trapero L-Gante, con quien hace unos pocos meses se lo vinculó amorosa y seriamente con Wanda. Nada quedó confirmado, de hechodurante la semana el cantante fue irónico con ella. Es que ambos terminaron compartiendo un llamado en uno de los programas de Luzu TV. En medio de una entrevista con el cantante apareció un llamado de Wanda.

“La relación entre nosotros está bien. Yo no soy de salir de joda, no conozco su música, lo poco que conozco es lo que me muestra él”, afirmó ella. Y luego agregó: “Yo soy como la anti-fan, y desde un principio todo me llamó la atención de él, porque no lo conocía. Lo conocí cuando hicimos esta campaña juntos y me pareció divertido, una linda persona”.

Surgieron algunas anécdotas respecto a aquellos días donde compartieron mucho tiempo. “Cuando me invitó ella fuimos a un restaurante, estuvo piolita, y en los medios se dijo que pagué una cantidad de dinero que ni siquiera pagué, solo puse la propina para el mozo. Al otro día la invité a comer yo, y se me hizo tarde y eran las dos de la mañana y no encontraba nada abierto y fuimos a comer a la Costanera choripán y sandwich de lomito, el del puesto habrá pensado que éramos los imitadores, porque nadie nos pidió una foto, nadie cayó”, había dicho Elian.

Después hubo lugar a charlar respecto al cumpleaños de Wanda. Allí, además de confesar que estaba preocupado porque no sabía bien qué regalarle, aprovechó para un reproche: no haberlo invitado al cumpleaños de su estilista y uno de sus mejores amigos y confesores, Kennys Palacios.

Él arremetió y dijo: “Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”. A lo que ella, respondió de la misma manera: “Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”.

Por último, cada el cierre estuvo con una intervención por lado. L-Gante expresó: “Ahora lo vamos a salir a buscar”. Y Wanda no tardó en devolver con humor y en el mismo tono: “Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila”.

Tremenda charla denota que la onda entre ambos, lejos de enfriarse o ser cosa del pasado está, al menos de momento, más viva que nunca. Pero que semejante charla con tanta complicidad haya sido así de abierta al público, parece que trajo cola. Porque parece ser que a raíz de ello, Mauro Icardi –a quien se lo vio en la celebración del cumpleaños de Kennys Palacios- tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta de Instagram y también estaría alejándose de las cámaras.

Así las cosas, ambos brillaron por su ausencia en el festejo de Wanda. Ella se abrazó a sus hijos, de quien recibió varios ramos de flores. Y sopló las velitas, quizás dándole nombre propio a algunos de los tres deseos.