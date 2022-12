Morgan Freeman: del estrellato a las acusaciones de acoso

Con perseverancia, el norteamericano Morgan Freeman construyó su carrera como actor, productor y director audiovisual hasta consagrarse en una estrella respetada de Hollywood. Es más, fue elegido por Nelson Mandela para que lo encarnara en el filme Invictus. También se puso en la piel de un presidente norteamericano y representó a Dios en la comedia Todopoderoso.

Sin embargo, en pleno surgimiento del movimiento Me too (que dejó al descubierto los crímenes de género cometidos en la industria cinematográfica),

Freeman fue señalado como acosador por un grupo de mujeres. De esta manera su imagen intachable quedó rezagada y comenzaron los rumores de todo tipo.

Las denuncias fueron expuestas en la CNN, relatándose supuestas actitudes de comportamiento indebido que derivaba en acoso. Una vez que esto salió a la luz, el artista no se quedó callado; por el contrario, lanzó un comunicado donde expresó: “Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o que le haya faltado el respeto. Esa nunca fue mi intención”.

Las acusaciones no fueron llevadas a la Justicia ni surgieron pruebas concluyentes contra el actor. De hecho, en su caso se ha hablado de fraude periodístico.

Vale mencionar que la carrera de Freeman comenzó cuando se abocó a estudiar para ser piloto de avión en la Fuerza Aérea norteamericana y ejercer como oficial de combate. Pero eligió volver a una pasión que no había explotado: el teatro. No fue fácil, porque se mudó a Hollywood para cumplir su cometido, gastó sus ahorros y pasó hambre mientras estudiaba. Luego ejerció el oficio de cartero para poder solventarse y llegar a fin de mes. A fines de los sesenta se casó por primera vez y llegó el trabajo en Hello, Dolly, una pieza teatral para Broadway. Asimismo continuaron otros éxitos como The nigger lovers, The electric company, Who says I can’t ride a rainbow.

Hasta el momento sigue trabajando con la misma satisfacción de sus inicios y tiene muchos estrenos por adelante. Dio un emotivo discurso en la apertura del Mundial en Catar y fue condecorado por sus seguidores tras sus palabras.

Explicó por qué usa un guante de cuero en una de sus manos: es debido a un accidente en el que se vio envuelto a mediados del 2008 que le dejó una secuela muscular. Cabe aclarar que estuvo en pareja con Myrna Colley Lee (con quien se presume mantenía una relación abierta) hasta 2010.

Morgan Freeman es un artista completo y pudo cosechar una popularidad que se tradujo en cientos de millones en las taquillas alrededor de todo el globo terráqueo.

De esta manera, sus más destacados rolesse dieron en Tiempos de gloria, Seven, Batman, Invictus, Unforgiven y Million dollar baby, entre otros. Ahora disfruta de sus beneficios porque con 85 años logró un patrimonio que no cesa de acrecentarse: llega a los 300 millones de dólares.