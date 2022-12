Sofía Willemoës: “No nos gusta decir que no a los desafíos”

La empresaria Sofía Willemoës es la encargada de ambientar las propiedades de las celebridades más importantes de la Argentina. Con ella hablamos para saber cómo empezó con la tarea y los detalles de su apasionante profesión.

—¿Por qué creés que hay un boom de la ambientación de las casas?

—Porque con la pandemia mucha gente empezó a observarlas, porque estábamos antes más de tránsito, y esto hizo que el mercado del diseño y la decoración creciera mucho. Tomó otra importancia.

—¿Cómo resolviste en pandemia justamente esas inquietudes?

—Nosotros no hacemos decoración sino empapelado escénicos para tus interiores, podés elegir, por ejemplo entre una selva o paisajes de la Patagonia, y no es complejo, porque mandamos una cajita, la pone el instalador y es muy fácil, por eso para otros proveedores fue más difícil. La casa cobró otro lugar que no tenía y eso se nota, y la gente está queriendo invertir más porque impacta en el ánimo y estar en un ambiente lindo y ordenado ayuda. A mí no me sirve, por ejemplo, trabajar en un espacio que no esté ordenado, porque si no, cómo ordenas tus ideas.

—¿Qué te atrajo de esta actividad y qué es lo que más te gusta?

—Innovar, traer algo distinto, porque empezamos hace 12 años y en ese momento no había nadie haciendo lo que hago. Yo vengo del mundo de la abogacía, empecé mucho con prueba y error, tuvimos aciertos y así fuimos avanzando y hoy tenemos locales en la Argentina, un taller muy cerca y después lo vendemos aquí y en todo el mundo. En 2018 abrimos en Nueva York, después llegó la pandemia, pero fue una experiencia particular.

—Muchas celebridades te han contactado para que ambientes sus espacios, ¿cuál fue el pedido más extraño que te hicieron?

—No el más extraño, pero te puedo contar que para el programa de Mirtha Legrand nos pidieron un diseño para alrededor de la mesa y querían que fuera de fondo dorado, y en la Argentina no conseguíamos eso, porque estamos muy restringidos con los materiales, y como no nos gusta decir que no a los desafíos, hicimos un trabajo con purpurina dorado sobre el fondo del papel. Nos acabábamos de mudar al estudio, y hubo que pintar de nuevo, había que trabajar con máscaras por el peligro a aspirarla, y lo logramos, y ahora lo resolvimos con un material que ya conseguimos.