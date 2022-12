Adiós al cantor José Ángel Trelles

El fin de semana, el ambiente del espectáculo, canto y la música popular argentina despidió a una figura de verdadero de peso de los últimos años: José Ángel Trelles falleció a los 79 años. Su nombre real era José Ángel Amato y había nacido el 28 de agosto de 1943.

Fue a temprana edad, a sus dieciséis años, que dejó el colegio para empezar a dedicarse al canto y la música. En una recordada entrevista definió así sus comienzos: “Fui a ver un cantor maravilloso que cantaba con Osvaldo Pugliese, que se llamaba Alberto Morán. Tenía una pinta infernal (…) Entonces me dije: Yo tengo que laburar de esto. Después, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi viejo, sobre todo como no quise ir al secundario, no quise ir a estudiar, empecé a cantar y me dijo: Si pensás que vas a ser feliz yo te ayudo.

Después de algunas presentaciones y a su vuelta de un viaje a Brasil (en 1969 comenzó en el ciclo televisivo Siete y medio, producido y conducido por Héctor Ricardo García, llegó a formar parte del elenco de Canciorema y recibió el premio al Mejor intérprete), el primer salto a la fama lo tuvo en 1973 en Sábados circulares, el clásico ciclo conducido por Pipo Mancera.

Luego de ello llegaría, de algún modo, su bendición musical de primer nivel, porque en 1975 fue convocado por Ástor Piazzolla para integrar su grupo Octeto Electrónico y hacerse cargo de las interpretaciones de los textos de Horacio Ferrer. Debutó en el estadio Canecão, de la ciudad de Río de Janeiro. Con esta agrupación realizó también una larga temporada de presentaciones que se iniciaron en Buenos Aires y culminaron en el célebre Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York.

De esta manera, estampó su nombre y sus colaboraciones musicales se ubicaron junto a otros artistas de peso, como Estela Raval, Víctor Heredia, Alberto Cortez, Raúl Lavié, Rubén Juárez, Héctor Stamponi, Daniel Binelli, el Sexteto Mayor y La Camerata Porteña. Pero su nombre se destacó no solo en el rubro musical, sino también en el terreno teatral. Fue en esa disciplina que integró los espectáculos Juana Azurduy, El principito, ¿Qué has hecho de mí?, El patio de la morocha, Lo que me costó el amor de Laura y la operita María de Buenos Aires, también de la dupla Piazzolla-Ferrer, que encabezó junto a la italiana Milva.

Pero la obra por la que será recordado por siempre es El diluvio que viene, suceso durante la década del ochenta, que estuvo en cartel durante mucho tiempo, además de ser repuesta en contadas ocasiones. También componía. Por ejemplo, compartió créditos con Sandro de dos canciones: Desde este lugar del mundo y Lo que no pudo ser.

La forma y las sentidas despedidas de sus colegas a través de las redes quizás reflejen lo que significó en el ambiente del espectáculo. “Descansa en paz Pepe Querido”, escribió Valeria Lynch. Por su lado, Dany Martin publicó: “Se fue José Ángel Trelles, cantor de Piazzola, el del maravilloso El diluvio que viene... Querido Pepe. A vos sí que te vamos a extrañar” y la cantante y colega Patricia Malanca comunicó: “Uno de los preferidos de Piazzolla para sus tangos cantados. Muy compañero y muy buena gente”.