Lula prometió medidas de prevención frente a la violencia en las escuelas

En el marco de la ola de violencia que tiene como blanco a las escuelas de Brasil y en especial después del trágico asesinato de cuatro niños en un jardín de infantes, el gobierno de Lula da Silva va a poner en marcha una serie de medidas para prevenir esos casos.

El anuncio se dio después de una reunión entre el primer mandatario con los ministros del gobierno y del Supremo Tribunal Federal (STF). El titular de Educación, Camilo Santana, explicó las medidas y evaluó que la situación de violencia en las escuelas es algo que “se agravó por el uso de plataformas digitales”.

“Esto es un reflejo de una situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, que ha estimulado una cultura de violencia, odio e intolerancia”, sostuvo Santana. Como parte de esta iniciativa, se van a enviar 3.000 millones de reales a los estados y municipios.

El presidente también se expresó al respecto y dijo que la seguridad en las escuelas “se derrumbó” por la acción de los grupos criminales, pero marcó que las instituciones “no ­pueden convertirse en prisiones”, en referencia a la instalación de equipos de seguridad, como detectores de metales.

“No vamos a convertir nuestras escuelas en una prisión de máxima seguridad, que no tiene solución. No hay dinero para eso, ni es políticamente correcto, humanamente co­rrecto, socialmente correcto. Si ­tratamos de hacer eso, estamos demostrando que no servimos para mucho, porque no sabemos cómo resolver el problema real”, aseveró Lula.

En ese tono, llamó a la reflexión y evaluó que “cuando un niño piensa que un arma es la solución, ¿por qué piensa así? ¿Lo vio en la Biblia? ¡No! ¿En el libro de la escuela? ¡No! Escuchó de su padre o madre dentro de la casa”, por lo que marcó que hay que tener en cuenta que “sin la participación de los padres no se puede recuperar un correcto proceso educativo”.

“Este problema no lo vamos a resolver con dinero, levantando el muro de la escuela, instalando detectores de metales. Me sigo imaginando a los niños siendo registrados en las escuelas, qué patético sería para los padres, para el alcalde, gobernador, presidente e instituciones, que un niño de 8 años sea registrado”, marcó Lula.

Finalmente, lamentó que “estamos ante un hecho nuevo, porque la violencia existe en nuestras vidas desde que nacimos. Lo nuevo es que invadieron el lugar que para nosotros es considerado un lugar seguro”.