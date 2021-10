Meteorito impactó contra el techo de una casa y cayó en la cama de una mujer mientras dormía

Ruth Hamilton dormía en su casa de la ciudad de Golden, Canadá, cuando de pronto algo impactó en su techo y se despertó con la sensación de tener la cara llena de escombros.

"Me levanté de golpe y encendí la luz, no podía entender qué demonios había pasado", afirmó la mujer en un diario local y agregó que vio una roca extraña en su almohada. Inmediatamente llamó a la Policía quienes comprobaron que la piedra no estaba allí como consecuencia de las obras en una ruta cercana, sino que se trataba de un meteorito.

Testigos aseguraron que vieron una luz brillante en el cielo que explotó y provocó algunos destellos. Por su parte Ruth dijo: "Estaba temblando y asustada cuando ocurrió, pensé que alguien había saltado o que era un arma o algo así. Fue casi un alivio cuando nos dimos cuenta de que solo podía haber caído del cielo".

Además la mujer agregó que está "totalmente asombrada por el hecho de que sea una roca que salió del cielo, y que quizá tenga miles de millones de años" y agregó que planea conservar el meteorito.

Hamilton resultó ilesa aunque su casa no corrió la misma suerte, pero la mujer sostuvo que la compañía de seguros hará una revisión para ver si este tipo de casos están cubiertos.