La ONU afirma que Israel está violando los principios fundamentales de la humanidad

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró este martes que las actuales acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza no están cubiertas por el derecho internacional a la autodefensa de Israel y no respetan los principios fundamentales de la humanidad. “En cuánto se llevan a cabo acciones militares rigen las leyes internacionales de guerra, que son vinculantes también para Israel, pero lo que vemos en los últimos meses no tiene ya nada que ver con el respeto a los principios fundamentales de la humanidad”, sostuvo el diplomático oriundo de Austria.

Asimismo, señaló: “Ya no encuentro más palabras para describir la catastrófica situación que vive la población civil gazatí, sometida a repetidos desplazamientos forzosos y sin ayuda humanitaria desde hace ocho semanas, pues lo poco que ha llegado en los últimos días está lejos de los volúmenes que se necesitan”. Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, al menos 54.056 palestinos han muerto y 123.129 han resultado heridos desde que se detonó la escalada de las hostilidades en curso, en octubre del 2023.

La situación, la cual es ya devastadora para los palestinos, empeoró aún más desde que Israel aumentó sus agresiones con la llamada operación Carros de Gedeón, lanzada el último 17 de este mes. Una ofensiva con la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, promete “erradicar” a Hamás y que apunta a un éxodo forzado de los palestinos en el territorio gazatí.

En medio de las presiones diplomáticas de algunas naciones occidentales que advirtieron que retirarían su respaldo a Israel si no permitía el paso de elementos básicos para la supervivencia en Gaza, la Administración de Netanyahu empezó a permitir el paso de algunos camiones con suministros. Lo hizo tras un bloqueo de 11 semanas, que se levantó solo parcialmente en los últimos días. “No participamos en esta modalidad por las razones expuestas. Es una distracción de lo que realmente se necesita”, declaró sobre esto Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en una sesión informativa en Ginebra, solicitando la reapertura de todos los cruces fronterizos.