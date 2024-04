México denunciará internacionalmente el accionar de Ecuador

Luego de lo que fue el asalto de Ecuador a la embajada de México el pasado viernes, donde se buscó apresar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que estaba ahí por asilo político, la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó, en una conferencia presidencial matutina, las acciones internacionales que su país comenzará a realizar a modo de respuesta al incidente ocurrido. Por un lado, aseguró que México procederá legalmente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que por otra parte también hará una denuncia ante la ONU. Además de esto, el gobierno mexicano buscará el respaldo de los más de 30 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En el transcurso de esta semana, tanto este organismo como la Organización de Estados Americanos (OEA) mantendrán una serie de reuniones donde abordarán el tema.

“Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante”, declaró Bárcena. El gobierno liderado por López Obrador cataloga el suceso como una violación flagrante a la soberanía de su embajada y la inmunidad del personal diplomático.

De igual manera, la política también mencionó que no tomarán medidas contra la representación diplomática de Ecuador en el país. “Hubo una llamada por parte de la Secretaría de Gobernación a la calma, que las manifestaciones, si las va a haber, sean pacíficas. Nosotros no vamos a tomar ninguna medida de esta naturaleza”, señaló. Previo a estas declaraciones, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, argumentó que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto a Glas. “No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático”, le respondió Bárcena. “México ha mantenido una comunicación directa y ­constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena, sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a ­procedimientos pacíficos, tal como lo establece la carta de la Organización de las ­Naciones Unidas”, concluyó sobre el tema la política mexicana.