Israel anuncia la retirada de sus tropas del sur de Gaza tras seis meses de conflicto

El Ejército de Israel anunció la retirada de sus tropas del sur de la Franja de Gaza en el marco de un conflicto que ha alcanzado los seis meses de duración. Esta medida, que aparentemente podría interpretarse como un gesto hacia una posible desescalada, se produce en un contexto de intensas tensiones entre Israel y Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado la retirada de su 98ª División del sur de Gaza, la cual ha sido responsable del avance terrestre en el frente meridional del enclave, especialmente en la localidad de Jan Yunis, donde se han registrado intensos combates contra Hamás durante meses.

La retirada, informada por la radio del Ejército israelí, se ha llevado a cabo a lo largo de la noche. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha enfatizado que no se contempla ningún alto el fuego hasta que se liberen los 133 rehenes en manos de Hamas.

“Lo he dejado claro a la comunidad internacional: No habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente, no sucederá”, declaró Netanyahu, subrayando la firme postura de Israel en cuanto a las condiciones para cualquier acuerdo de cese al fuego. A pesar de la retirada de la 98ª División, la brigada Nahal permanecerá operativa para asegurar el corredor de Netzarim, vital para las operaciones israelíes en el norte y centro de la Franja de Gaza.

Paralelamente, los medios israelíes han informado sobre la luz verde otorgada al equipo de negociación para iniciar conversaciones sobre un posible alto el fuego en Gaza, aunque las condiciones planteadas por Israel siguen siendo un obstáculo significativo.

En medio de estas negociaciones y retiradas, la situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora rápidamente. Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, ha denunciado que más de 13.000 niños han perdido la vida y muchos más han resultado heridos como consecuencia de los seis meses de conflicto entre Israel y Hamás.

En Israel, alrededor de 100.000 personas se han manifestado en Tel Aviv exigiendo elecciones anticipadas y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Además, el gobierno del Reino Unido ha anunciado un nuevo paquete de ayuda humanitaria para la población de Gaza, que incluirá el despliegue de un buque de la Marina Real británica para establecer un corredor de ayuda marítima.