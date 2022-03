Miami dicta toque de queda en South Beach luego de dos tiroteos

Luego de que se produjeran dos tiroteos, el alcalde de Miami, Dan Gelber, dictó un toque de queda en South Beach y afirmó que la medida podría extenderse en las próximas semanas con el propósito de paliar los disturbios en la isla de Miami.

Gelber atribuyó la situación de descontrol a los miles de estudiantes universitarios que concurren por Spring Break (celebración por la llegada de la primavera), generando un efecto no deseado de una “fiesta permanente” de la juventud en la zona:

“No podemos sostener esto más, simplemente no podemos”, sostuvo. “Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos, y sinceramente, no queremos hacerlo más”, explicó el alcalde.

La medida tomada por Gelber durará desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, pero el martes se definirá, de forma concreta e incluso no se descarta que el toque de queda, aplicado para la zona de bares y restaurantes a partir del jueves, se extienda durante algunas semanas.

El alcalde de Miami decidió aplicar la medida luego de varios hechos de violencia ocurridos en Ocean Drive, un lugar que se ve desbordado de gente por sus bares y restaurantes: Tres personas fueran heridas en un tiroteo. Al día siguiente, volvió a ocurrir otra balacera y dos mujeres fueron alcanzadas por los disparos.

Por otro lado, desde que empezó Spring Break, nueve policías resultaron heridos.