Netanyahu apuntó contra Biden

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apuntó contra su par estadounidense, Joe Biden, luego de las críticas que este le hizo al gobierno de Israel. Días atrás, el propio Biden confesó que se encontraba muy “preocupado” por la democracia de Israel, advirtiendo que el país “no podía continuar por ese camino”. “Como muchos grandes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Y me preocupa que lo entiendan bien. No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro”, había declarado. Vale recordar que estas declaraciones de Biden se dan por lo que viene siendo el intento de reforma judicial proyectada por Netanyahu.

Entre sus principales dichos, el primer ministro remarcó que Israel es “un país soberano que adopta sus decisiones en línea con la voluntad popular”, y no “a partir de presiones del extranjero, incluso de sus mejores amigos”. Además, aseguró que el país está “comprometido a fortalecer la democracia”.

“Conozco a Biden desde hace más de 40 años y aprecio su compromiso de larga data con Israel. La alianza entre Israel y Estados Unidos es irrompible y siempre supera los desacuerdos ocasionales”, agregó el político en un intento por bajarle el tono a la discusión. “Mi administración está comprometida a fortalecer la democracia restaurando el adecuado equilibrio entre las tres ramas de gobierno”, cerró.