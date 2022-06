Protesta contra la OTAN en Madrid

Varios miles de personas se manifestaron ayer en el centro de Madrid a fin de exigir la disolución de la OTAN y reclamar la paz, a dos días de la apertura de la cumbre de la Alianza Atlántica que se desarrollará en la capital española y que se centrará en la búsqueda de estrategias para respaldar a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

“¡No a la guerra, no a la OTAN!” y “Sus guerras no las pagamos” eran algunas de las leyendas que se repetían entre los manifestantes, mientras otros sostenían carteles en los que se podían leer mensajes como “Haced la paz, no la guerra” y “Gastos militares para escuelas y hospitales”.

En paralelo, varios helicópteros sobrevolaban el desfile por una de las principales avenidas de la capital, donde entre los días 29 y 30 de junio se llevará adelante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN.

De acuerdo a la prefectura de Madrid, 2.200 personas formaban parte de la protesta. Los manifestantes hablan de que asistieron unas 20.000 personas.

Como anfitriona de la cumbre de la OTAN la semana próxima, Madrid estará bajo máxima seguridad, con un total de 10.000 policías desplegados. De la cita participarán los líderes de los 30 países de la OTAN, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, su homólogo francés Emmanuel Macron y los jefes de gobierno del Reino Unido y de Alemania, Boris Johnson y Olaf Scholz, respectivamente.