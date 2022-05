Reunión entre la primera ministra de Finlandia y el presidente de Ucrania

En la jornada pasada, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, arribó a Ucrania para recorrer sitios específicos de Kiev. En particular, visitó las localidades de Bucha e Irpin, dos sitios que están siendo investigados por matanzas y crímenes de guerra a la población civil. Luego de esto, la funcionaria mantuvo una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, donde se supo que le brindó todo su apoyo en la guerra que está manteniendo contra Rusia.

Cabe destacar que todo este episodio se enmarca en un contexto muy particular, donde tanto Finlandia como Suecia ya hicieron público su deseo y su intención de formar parte de la OTAN, convirtiéndose esto en un hecho histórico, debido a sus históricas neutralidades en estos asuntos. Marin destacó a medios locales que le resultó “extremadamente difícil” recorrer algunos lugares, dado que allí cientos de personas perdieron la vida. Al mismo tiempo, reconoció que el pueblo ucraniano se encuentra “luchando por la libertad de toda Europa”.

Por su parte, Zelensky destacó que estos hechos demuestran que su país no se encuentra solo en esta guerra. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, destacó en sus redes sobre el encuentro: “Finlandia ayudará a restaurar la infraestructura y las ciudades de Ucrania, al mismo tiempo que apoyará la reforma educativa. Durante la reunión en Kiev, con Sanna Marin acordaron trabajar juntos en la recuperación de Ucrania”.

El pedido de ingreso a la Alianza Atlántica, que se produjo a principios de mes, se encuentra pendiente de la ratificación de los 27 países miembros. Dos de los países que ya se pronunciaron en contra fueron Croacia y Turquía. Esta última nación de hecho mantuvo en el día de ayer una reunión de más de cinco horas con representantes de Suecia y Finlandia con el objetivo de llegar a buen puerto y acercar posturas. Por lo pronto, los países nórdicos volvieron a recibir la negativa, aunque regresaron con un pliegue de papeles, donde están las demandas que Turquía exige para que le dé luz verde a la ampliación de la OTAN.

“Deben dar pasos contra las actividades mediáticas, de propaganda y de financiación de los terroristas. También está el asunto de las extradiciones. Hay 12 demandas a Finlandia y 28 a Suecia, pero por ahora las respuestas recibidas no son satisfactorias”, destacó el portavoz presidencial de Turquía, Ibrahim Kalin, a los medios presentes tras la reunión. “Les hemos recordado que deben tomar pasos amplios, pero muy concretos y en un específico margen de tiempo. Si no, el proceso no puede continuar. Reportarán nuestra discusión a sus administraciones. Estaremos en contacto, veremos cómo responden a nuestras demandas y, en función de ello, seguiremos con las negociaciones”, concluyó el funcionario.

A fines de junio sucederá la próxima cumbre de la OTAN y países como España y Alemania, que ya hicieron pública su decisión de sumar a las naciones nórdicas, esperan que pueda llegarse a un acuerdo.