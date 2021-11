Se agravó el coronavirus en Europa y algunos países llegaron a su pico

Con picos de hasta 24.239 casos en Polonia o 22.479 en República Checa, el continente europeo enfrenta una nueva ola de contagios y los países más afectados adoptan nuevas medidas para evitar otra propagación del virus. Hungría, por su parte, informó ayer las mayores cifras de casos y muertes por la enfermedad.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendió el regreso del uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. “Parece obvio”, dijo a periodistas en un evento en Lisboa. Siendo el país más inmunizado del mundo contra la Covid-19, prevé nuevas restricciones para hacer frente a un recrudecimiento de la epidemia.

Eslovaquia, en tanto, informó 8.342 nuevos contagios. El gobierno de ese país dijo que planea introducir nuevas restricciones para las personas no vacunadas porque los hospitales no dan abasto. Agregó que otra de las medidas en estudio es no dejar entrar más a gente a eventos públicos, bares o restaurantes solo con una prueba negativa de coronavirus.