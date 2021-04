Se fue de luna de miel y murió ahogado

Una verdadera tragedia sucedió en Estadps Unidos. Tras viajar a su luna de miel, un joven murió ahogado en el océano al tercer día de su escapada romántica con su esposa. El hecho generó conmoción, ya que el individuo no pudo soltarse de una ola que lo tragó. La víctima tenía 22 años.

"Jamás imaginé quedar viuda porque verdaderamente estabámos viviendo un hermoso sueño. Teníamos varios proyectos juntos y creíamos que ese viaje jamás se terminaría. Nunca creí que una ola se iba a tragar a mi esposo y fue una pésima idea meternos al océano, cuando él no sabía nadar", destacó Cheyenne Cottrell de 24 años.

La muerte del joven Dalton, que sucedió en 2019, generó todo tipo de sospechas. Tras un largo silencio por el caso que conmovió a gran parte del mundo, la joven decidió hablar y contar los trágicos detalles. "Nos metimos al oceáno y Dalton perdió el control tras una ola. Comenzó a desesperarse y para no hundirse, me agarró del cabello con fuerza. Yo no podía levantarme para tomar aire".

Y agregó: "Tenía miedo de que ambos muriéramos. De alguna manera, pude liberarme y luego lo empujé. Todavía lo lamento hasta el día de hoy, pero sé que si no hubiera puesto distancia entre nosotros, ambos hubiéramos perdido la vida". Además dijo que antes de la despedida final, su esposo le destacó que estaba cansado y se hundió, luego de tener convulsiones y desmayarse. Ella pudo ser rescatada por un guardavidas, mientras que el cádaver del joven fue sacado del agua con un color violáceo.