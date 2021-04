“Estoy abierta a encarar nuevos proyectos compartidos, ya que son los que más me nutren”

Nacida en la ciudad de las ­diagonales, la rapera Gala lanzó un trabajo sonoro y consecuente entrega audiovisual titulado Tacto.

Este contó con la participación de Lippo y su composición pertenece al integrante de Cruzando el Charco, Nahuel Piscitelli. Asimismo, el video fue rodado en un campo ubicado en Hernández, una zona en las afueras de La Plata.



Al respecto, la joven reflexionó: “Como artista siempre me encanta compartir cosas que voy aprendiendo y quiero poner en práctica. Mientras las canto se las cuento al resto, a quien está escuchando, y a su vez, me las recuerdo a mí misma”.



Además, deliberó acerca de las problemáticas inherentes a la inspiración: “El proceso creativo compartido es tan satisfactorio para mí como el fin en sí mismo”.

—En los últimos tiempos, la humanidad asistió a un momento inusual que instaló una nueva normalidad con aperturas paulatinas con respecto a las actividades abocadas al espectáculo y la cultura en general. En este contexto, ¿cómo surge este proyecto?



—La propuesta nace en un momento en el que me vi atravesada por una situación que me llevó a repensar las aristas desde los vínculos. Allí, en esas circunstancias, empecé a darme cuenta cuáles eran mis saberes desde lo que me habían enseñado y transmitido. Me percaté de que no me alcanzaba, o mejor dicho, no me servía para estos tiempos pues las cosas cambiaron y yo también. Ahondando esos terrenos, estoy preguntándome cosas, desaprendiendo y buscando nuevas maneras de vincularme conmigo misma, y con el resto.

—Además de la situación personal que enunciaste, ¿qué otras fuentes de inspiración tuviste en mente?



—Sin lugar a dudas, el disparador para que surja este material estuvo dado por la obra de Eugenio Carutti titulada Voces de la tierra, un video de una hora de duración donde se expresa sobre las relaciones vinculares. De esta manera, la intención fue resumir en un tema los datos que él propuso en su producción. Allí nos percatamos que esa era información valiosa y decidimos transmitirla. La intensidad, las sensaciones, la vulnerabilidad, la soledad y la nostalgia suelen ser fieles aliadas a la hora de sentarme a escribir.

—En relación a la estética y el hilo narrativo del video, ¿cómo fueron ingeniados?



—A la hora de pensar la idea central del video, fui y vine miles de veces alrededor de la idea, Si bien no sabía cómo llevarlo a cabo, decidí dejarlo librado al azar hasta que me reuní con un amigo para que me ayude a organizar el panorama creativo y artístico.

Es por ello que para realizar mi clip tomamos como eje el lugar en ruinas que representan estos viejos esquemas que ya no nos cuidan, ni nos protegen de nada. Por el contrario, lo que sucede es que más bien nos exponen a seguir dando vueltas en un círculo vicioso que nunca sana. Asimismo, los objetos, como la cama, representan lo suave, lo verdadero, lo íntimo. Esta nueva materia prima es lo que tengo a la hora de vincularme, dejando de lado, aunque sea un poco, a la mente, sin escuchar las opiniones al respecto, dejarme sentir. En cuanto a la estética, busqué eso, es decir el hecho de poder generar un contraste entre estas dos cosas que me habitan, lo viejo, lo nuevo, lo suave y la estructura. Con respecto al look, conté con la asesoría de Nicolás Malo que me propuso dos opciones acentuando este concepto, uno con colores violetas, rosas, representando lo más puro y verdadero de mi ser, y un segundo que ocultaría bajo capas y capas de ropa oscura, eso que realmente me habita. Para esto, fueron primordiales las cadenas que representan el seguir perpetuando un modelo que no funciona, para poder salir al mundo, figurando esta cuestión de la coraza que nos enseñaron a ponernos, cuando tratamos de vincularnos.

—En este meollo de trabajo y nuevas propuestas, ¿cuáles considerás que son tus influencias actualmente?



—Van cambiando y creciendo al mis­mo tiempo que yo. Hoy en día, escucho mucho Kamada, Gata ­Cattana, Nafta y El Plan de la Mariposa.



—Tras el estreno, ¿cómo sigue tu vida?



—El otro día me preguntaba lo mismo. Es más, tenemos muy en claro que hay que meterle energía, tiempo y laburo a las cosas que queremos, pero que nunca nos ­dijeron qué se hace una vez que lo logramos. Quiero disfrutar de esto, fue un gran paso para mí. Es un escalón más y, a la vez, un fin en sí mismo.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?



—Hay varias cosas ahí gestándose y cocinándose. Un ejemplo está dado por un feat muy hermoso con mi hermano KAST de Chile, que ya pronto podrán escuchar. Otro junto a Juanddx, amigo, rapero de La Plata a quien admiro muchísimo. Se trata de un tema con mucha fuerza y con un estilo más rockero donde se cruzan cosas hermosas, ya que la primera vez que me puse a escribir rap le mandé un mensaje preguntándole cómo se hacía esto de escribir rap, y él me tiró las primeras datas al respecto. Además de un cypher con otros artistas de mi ciudad y un feat con mi hermana española Ann Trash. Siempre estoy abierta a encarar nuevos proyectos compartidos ya que son los que más me nutren.

—¿Cómo vivís el mundo del rap?



—Es supercompartido, conectándome y armando redes con otros artistas, desde ir a batallas en las plazas o juntarme a tirar free con los pibes hasta yendo a Buenos Aires a producir algo nuevo. Suelo mantenerme en estado de expansión pues es lo que me motiva todo el tiempo a seguir buscándome dentro del rap.