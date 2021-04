Fabio Zurita presenta online su última película

Fabio Zurita presenta Cheto cheto en Contar, película que refleja su trabajo en talleres de cine con jóvenes privados de la libertad. Diario Hoy habló con él para conocer detalles de la propuesta.

—¿Cómo surge la idea de hacer Cheto cheto?



—Comencé dando talleres de cine en un instituto de Virrey del Pino, con jóvenes entre 17 a 20 años, un lugar que en ese momento era un intermedio a un cárcel de adultos. Dentro de la institución estaba el área educativa, al ingresar los pibes, los palpaban antes y después de cada clase y nos tenían encerrado bajo candado. Fueron unos meses donde los jóvenes se mostraron muy interesados en el taller y disfrutaban de las propuestas audiovisuales, películas cortometrajes y largometrajes, que usaba para explicar los pasos de llevar adelante una propuesta audiovisual. Me pidieron que eso mismo que hacía en VdP lo haga en otros institutos de la provincia de Buenos Aires y fue así que por un año viaje por la provincia a distintos institutos. Me piden que solo cumpla con el taller en el nuevo dique, hoy llamado Alfaro 1 y me reuní en el patio, bajo un árbol para hablar con los chicos. El problema es que en ese lugar no había televisor y comencé dando las clases dentro del módulo central, privando a jóvenes de otros módulos poder participar... Conseguí quien me donara un televisor y nos dieron un aula donde comenzaría a nacer la idea de hacer una película, basada en ese grupo de jóvenes.

—¿Qué descubriste del cine trabajando con ellos?



—Mucho aprendí, en las clases por un lado son un público muy honesto, si algo aburre, te lo dicen, y si no explicás bien, te critican o si les gusta, también lo dicen: “Esta fue una buena clase, profe”. O en una oportunidad un chico me dijo que explico y hablo como un indio... En la realización, la práctica constante y el repetir tomas con los chicos, dirigirlos, pero sobre todo aprender que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta y no estar pendiente del que dirán, hacerlo. Eso llevado al cine y la sensibilidad y honestidad brutal de parte de los chicos, es decir, recuperar algo del niño propio que uno va perdiendo con el tiempo.

