Billie Eilish dio a conocer parte de su nuevo trabajo

Con fuerza y perseverancia, Billie Eilish se convirtió en un icono de la música urbana pero también es una influencer por su innovadora vida. Ahora está preparando la producción de su nuevo disco y mientras tanto está dejando entrever parte de la prosa que escribió para tal fin. Es por ello que mostró una fotografía con un mensaje que rezaba: “Las cosas van bien” dando pistas para saciar la ansiedad de los seguidores.

Su canción Bad guy fue un éxito entre el público contemporáneo y parece que el sucesor del material estará conformado por 16 canciones de su puño y letra. Es más, al respecto de lo que se viene, afirmó en una entrevista con Vanity Fair: “No hay una canción, o una parte de una canción, que desearía que fuera esto o que quisiera que fuera aquello”.

Además, brindó un video de 15 segundos que cuenta con una parte de Happier than ever donde se escucha su dulce voz y la compañía de una guitarra. Además se la ve sentada en un sillón dentro de calor de su hogar con su cabellera platinada.

Además este tema aparece en el documental sobre la joven que fue estrenado de forma reciente, y se titula Billie Eilish: the world’s a little blurry. Es más, en una escena aparece conversando con su hermano sobre la genealogía y afirma: “No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el álbum, si no fuera por la Covid-19.

Eso no significa que se trate sobre el coronavirus. Cuando las cosas son diferentes en tu vida, sos diferente. Así es como es. Hay un par de momentos en este álbum en los que hago algunos trucos. Realmente se trata de lo que siento que suena bien”.

Cabe mencionar que la joven se llevó el galardón principal por su obra Everything I wanted, en la categoría de mejor grabación del año.