Britney Spears en su mejor momento

Tras el lanzamiento del documental que visibiliza su ocaso, Britney Spears reconoció que estuvo muy triste por la cinta y se sintió muy apesadumbrada.



El hilo argumental está basado en su ascenso como cantante, el ocaso con las drogas, la imposibilidad de valerse por sí misma y la posterior internación en un centro de rehabilitación. Además, su curatela comenzó a estar a cargo de su papá que maneja sus finanzas debido a la orden de un juez.



Ahora fue vacunada contra el coronavirus y comenzó los trámites para que su papá ya no sea el administrador de su existencia. También, disfruta de un noviazgo con un joven bailarín. Es más, ante la insistencia de los fanáticos, decidió dar un mensaje a través de las redes sociales para calmar la ansiedad. Así, dio muestras de su beneplácito momento: “Estoy totalmente bien. Estoy muy feliz, tengo una preciosa casa, preciosos hijos. Me estoy tomando un descanso en este momento porque me estoy divirtiendo”.