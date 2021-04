La escandalosa separación de Horacio Cabak

Tras casi 30 años junto a Verónica Soldato, Horacio Cabak habló sobre su separación en Polémica en el bar. Hace días, la noticia era cómo atravesó el coronavirus, pero la situación cambió.

“Yo nunca hablé de mi vida privada, nunca, hay una situación compleja, podría­mos llegar a decir, pero no pienso hablar acá ni en ningún lado de mi vida privada, no puedo decir absolutamente nada a las cosas que trascendieron”, dijo.

Compungido, continuó: “Yo vengo de una internación donde mi familia sufrió mucho y lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal, tanto mi mujer como los chicos. Soy de la idea que esas situaciones se resuelven lejos de los medios, no pienso hacer un solo comentario y es muy probable que haya gente que diga: No le creo absolutamente nada, y no quiero decir nada”.