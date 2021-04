Fede Vigevani: “En mis videos intento dar buenos mensajes a la gente”

Fede Vigevani, artista y creador de contenidos digitales y estrella de las redes sociales, está a punto de lograr la meta de llegar a los 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Radicado en México hace cinco años, no para de cosechar éxitos y diario Hoy dialogó en exclusiva con él.

—¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que querías comunicarte a través de redes sociales con el público?

—Cuando empecé en YouTube no lo imaginé como para comunicarme con la gente, yo miraba a youtubers de Estados Unidos y Australia, y veía que hacían videos, bromas en la calle, y me gustaba ese formato. En 2014 empecé con unos examigos que tengo en Uruguay, así junté seguidores, hasta que hice en 2015 una gran juntada en Uruguay y también otra en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, que fue un boom y explotó todo y a partir de ahí nos llamaron para ir a medios.

—¿Cómo hiciste para no enceguecerte con la fama en ese punto y continuar con el camino que decidiste emprender originalmente?

—Siempre me gustó desde chico destacar sobre los demás, en la escuela, en todos lados. Antes de ser youtuber dibujaba y los ponía en Facebook, y me gustaba que me pongan me gusta y todo eso, entonces cuando fue el boom ya sabía lo que era, por suerte lo manejé muy bien?

—¿Es complicado mantener de manera privada algunas cuestiones de tu vida?

—Como grabo videos diarios, la gente ve todo lo que hago, si voy a un supermercado lo grabo, todo, igual hay cosas que la gente no sabe. Sí saben dónde vivo, porque es un edificio muy conocido de acá en México, antes grababa en las ammenities, en las zonas comunes, y se reconocía. Pero más allá de eso hay cosas que no se saben, como cuándo me junto con mis amigos. Está bueno mantener ciertas cosas personales en reserva y no mostrarlas porque no quiero que mi vida sea un especie de reality show.

—Pero si te llega la oportunidad de hacer de tu vida un reality show, ¿lo harías?

—Puede ser que sí, pero no ahora, que me quiero dedicar ahora a full a YouTube y Twitch. Sí me gustaría producir, tal vez un reality al estilo de las Karsashian o una miniserie o un cortometraje por el estilo a futuro.

—¿Te gusta el cine? ¿Por eso empezaste en YouTube?

—No, en realidad fue al revés, cuando empecé en YouTube me gustó más el cine, cuando voy me enfoco en muchos aspectos de lo que veo, igual siento que no es el momento de dedicarme a la actuación, ahora es mi momento de YouTube y tal vez más adelante pueda hacerlo.

—¿De dónde viene la inspiración para tus videos? ¿Cómo te ­organizás?

—Le di trabajo a un amigo mío y nos reunimos generalmente los domingos para planificar los videos de toda la semana. El año pasado hice aproximadamente 300 videos, son 300 ideas que no puedo volver a hacer, entonces tengo que pensar en nuevas ideas. Cuando salgo o veo redes tal vez tomo algunas ideas, sin copiarlas, tomando la esencia.

—El hecho de que estés en Mexico, ¿ayuda a la creación?

—Sí, porque tienen otra cultura, y siento que hay youtubers muy buenos, en Uruguay no hay ya casi youtubers; excepto un amigo mío que se llama Gonza Fonseca, que está en YouTube, no hay. Acá están a otro nivel, creo que es de lo mejor de YouTube en el mundo de los de habla hispana, es un mercado enorme, son 140 millones de personas, hay mercado para conquistar para rato, es interminable.

—Las redes tienen un costado muy oscuro, que tiene que ver con el acoso, los haters, el ­bullying, ¿cómo imaginás, en este sentido, contenidos que ayuden a concientizar sobre estas problemáticas?

—En mis videos intento dar buenos mensajes a la gente, me siguen muchos niños, entonces hago contenidos familiares, no demostrando bullying en mis videos, lo evito. Hoy en día la gente está muy sensible.

—¿Tenés alguna meta de cantidad de videos para este año? ¿La situación pandémica ayudó a que produzcas más contenidos?

—Sí, porque hago videos con mis vecinos, y como no fueron a la escuela por la pandemia, y se quedaron en casa, me ayudó, también en este punto, al estar en casa ven más contenidos.

Todos los videos que hice el año pasado los hice en mi casa o en casa de mis vecinos. Este año mi idea es seguir trabajando con redes sociales, con YouTube y tratar de llegar a 11 millones de suscriptores, quiero crecer en Twitch y TikTok, tengo pensado sacar canciones nuevas con mis vecinos y con un trapero argentino muy cool.