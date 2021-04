Se confirmó el elenco principal de la precuela de "Game of Thrones"

HBO quiere seguir sacándole el jugo a la exitosa “Game of Thrones” y ya puso manos a la obra en la producción de la primera precuela oficial, llamada “House of the Dragon”. Entre los nombres que ya fueron confirmados para el elenco se encuentran Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy y se espera que la serie se lance en la plataforma de streaming HBO Max el próximo año.

El spin-off, que estará basado en la novela "Fuego y Sangre", de George R.R. Martin -autor de la saga en la que se adaptó la original-, se situará unos 300 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y se adentrará en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

Al respecto, una de las primeras figuras confirmadas por HBO es el británico Matt Smith, conocido por su papel en “The Crown”, como el joven príncipe Felipe, y en “Dr. Who”, en donde interpretó a uno de los doctores. En este proyecto estará a cargo de darle vida a Daemon Targaryen.

También aparece la actriz Olivia Cooke, que viene de participar en la cinta de Amazon "El sonido del metal", ganadora de dos Oscar a Mejor Edición y Mejor Sonido, quien tendrá el rol de Alicent Hightower, la esposa del rey Viserys Targaryen, encarnado por Paddy Considine ("The Outsider").

El resto de la lista la integran Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint como la Serpiente Marina y Rhys Ifans como Otto Hightower.