Se "prendió fuego": un profesor tuvo sexo durante una clase virtual

Un bizarro hecho ocurrió durante una clase virtual en Colombia, donde un profesor olvidó apagar su cámara y fue grabado teniendo sexo con su esposa. El hecho ocurrió mientras unas alumnas de un colegio, hacían ejercicios en sus dispositivos móviles de Química, pero jamás imaginaron el acto sexual.

Según contaron testigos, el profesor Rubén Parra, comenzó a lamerle los pechos a su esposa, sin darse cuenta que tenía su webcam prendida. Una de las alumnas logró grabar el acto y viralizó el material en grupos de Whats App. Una vez que le llegó el material a la directora, la misma respaldó al maestro y decidió expulsar a la joven, por difundir el video.

En una decisión bastante polémica, la encargada del colegio se mostró indignada con lo que hizo la alumna y respaldó a Rubén Parra: "Lo que hizo Rubén es una obra de la pasión del hombre, pero lo que hicieron con él es terrible ¿Cómo se atrevieron a dañarle así la vida a Rubén?".

Por su parte, el profesor hot se mostró bastante arrepentido de lo sucedido y señaló: "Fue un descuido de mi parte al no darme cuenta de que se encontraba la cámara encendida. No tuve intención de hacerlo. Hablé con la estudiante que viralizó el material y ya me pidió disculpas. El mal está hecho por un error que yo cometí", destacó.