Tras una ajustada elección, pidieron la prisión preventiva de Fujimori por corrupción

Con una muy ajustada elección entre dos propuestas totalmente enfrentadas, el re­cuento final dio por ganador y nuevo presidente del Perú al profesor Pedro Castillo, referente del partido Perú Libre, quien alcanzó el 50,2% de los votos contra un 49,8% de la candidata de la derecha, Keiko Fujimori.



No solo fue una mala noticia para la candidata e hija del expresidente neoliberal Alberto Fujimori, sino que en medio de la jornada y con el re­cuento de votos en la etapa final, la Fiscalía Anticorrupción de ese país, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, pidió que se le revoque la libertad condicional de la que goza y que se le im­ponga prisión preventiva.



“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, manifestó el pedido.



La candidata, apoyada por los me­dios de comunicación y los poderes económicos concentrados, está acusada del delito de lavado de activos, y el fiscal sostuvo que viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020.



Por caso, uno de esos incumplimientos es haberse comunicado con testigos vinculados a un caso que la tiene como protagonista de presuntos aportes ilícitos a sus campañas políticas en 2011 y 2016.



Además, en el requerimiento del fiscal Pérez se incluyen capturas de pantalla de la conferencia de prensa en la que se ve a Fujimori junto con Miguel Torres, abogado de su partido, (siendo que él había sido ofrecido como testigo en la acusación) dando cuenta de la presentación ante las autoridades electorales para declarar nulos unos 200.000 votos ya admitidos en el escrutinio oficial del balotaje presidencial.



Elecciones voto a voto



La campaña presidencial en el Perú fue muy ardua y dejó episodios para el recuerdo, como las convocatorias a debatir en la ciudad de Chota, donde los candidatos se desafiaron ante el país entero para que se escuchen las propuestas de cada uno, en polos totalmente enfrentados.



Hasta último momento, los exteriores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones permanecieron con un fuerte resguardo policial, dado que en las inmediaciones de ambas instituciones, representantes de Perú Libre continuaban haciendo vigilia a la espera de la determinación del resultado definitivo de la segunda vuelta electoral.



Es que Keiko Fujimori anunció este miércoles que su agrupación política ha presentado recursos de nulidad para 802 actas a nivel nacional en las que encontraron “irregularidades” e indicios de un presunto “fraude en mesa”. A la vez que Castillo pidió a sus simpatizantes no caer “en provocaciones” de aquellos que buscan ver el Perú “en el caos”.



Saludos al presidente



Por caso, Castillo celebró el triunfo y fue felicitado por una serie de líderes latinoamericanos como el propio Presidente de la Argentina, Alberto Fernández; el expresidente de Brasil, Lula Da Silva; el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien lo llamó “hermano del alma” y “compañero de lucha”.



“Hermano del alma y compañero de lucha, eres orgullo de los movimientos sociales y profesionales patriotas. ¡Muchas felicidades por esta victoria, que es la victoria del pueblo peruano, pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social!”, manifestó Morales.