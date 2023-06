Un ciudadano estadounidense fue detenido en Moscú por narcotráfico

El tribunal de Moscú confirmó la detención de un ciudadano estadounidense al que ha llamado "Travis Michael Leek" por cargos de drogas en un comunicado publicado este sábado por la tarde en el canal oficial de Telegram de los tribunales de jurisdicción general de Moscú.

El comunicado del tribunal confirma que "el Tribunal del Distrito de Khamovniki de Moscú adoptó una medida preventiva contra un ciudadano estadounidense. El exparacaidista y músico está acusado de dedicarse al negocio de los estupefacientes mediante la captación de jóvenes".

El comunicado dice que el ciudadano estadounidense compareció ante el Tribunal del Distrito de Khamovniki de Moscú el 10 de junio, y que "se adoptó una medida preventiva en forma de detención contra Travis Michael Leek".

Ren TV, un medio sensacionalista ruso, informó de las declaraciones de Leake en comisaría, donde al parecer dijo: "No entiendo por qué estoy aquí. No admito mi culpabilidad, no creo que pudiera haber hecho lo que se me acusa porque no sé de qué se me acusa".