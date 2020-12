Un general retirado de Israel aseguró que los extraterrestres existen

El exjefe de Seguridad Espacial de Israel, Haim Eshed, aseguró que los alienígenas son reales y que Donald Trump lo sabe, solo que no lo revela al mundo porque tiene un pacto con una “Federación Intergaláctica”. El hombre de 81 años, que estuvo tres décadas al frente de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, así lo aseguró en una entrevista en hebreo con el prestigioso periódico israelí Yediot ­Aharonot que fue reproducida en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC.

Eshed declaró que la “Federación Intergaláctica” está integrada por seres humanos, pero también por seres de otros planetas que ­llegaron a la Tierra para investigar y comprender la estructura del ­Universo. Además, declaró que extraterrestres y representantes del gobierno de los Estados Unidos ­trabajan en una base subterránea en Marte.

“Los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo en la entrevista el exjefe de Seguridad Espacial, quien además publicó el libro El Universo más allá del horizonte, donde sostiene que los encuentros del tercer tipo son una cosa cotidiana en las más altas esferas del gobierno ­estadounidense, quienes se pusieron en contacto con los extraterrestres hace décadas.