Un nuevo revés para la crisis de Ecuador

La crisis que tiene en vilo a Ecuador y acumula 16 días de protestas en las calles sumó un nuevo revés para una salida negociada. El incipiente diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, que lleva más de dos semanas de reclamos socio-económicos, volvió a quedar roto a partir del anuncio del presidente Guillermo Lasso de que no volverá a conversar “con quienes pretenden secuestrar la paz”. Su mensaje es una respuesta a la muerte de un militar, que el Ejecutivo atribuye a los manifestantes.

En un corto mensaje a la nación, el presidente cuestionó puntualmente al titular de la Comisión de Nacionalidades Indígenas (Conaiue), Leónidas Iza, “quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases”, y prometió que el Ejecutivo volverá a la mesa “cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades“. El pronunciamiento fue la respuesta inmediata a esta muerte y a las heridas provocadas a otros 12 militares en un ataque a quienes custodiaban camiones cisterna en una ruta de la Amazonia.

“El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para un diálogo fructífero y sincero”, dijo Lasso, y agregó: “No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén. Las conversaciones no pueden continuar mientras no existan las garantías necesarias”. Iza admitió que se trató de “un ataque brutal”, pero puso en duda la autoría: “¿Cómo podemos saber que si realmente salió o no salió de los manifestantes?”.