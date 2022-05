Una mujer fue esclava durante 72 años en Brasil

Una mujer de 84 años que pasó 72 esclavizada en Río de Janeiro fue liberada de la familia que la mantuvo en esa condición, en el caso de explotación humana más largo registrado en Brasil, al cumplirse ayer 134 años de la abolición de la esclavitud. El Ministerio Público del Trabajo informó el caso ayer como parte del aniversario de la Ley Áurea, que convirtió a Brasil el 13 de mayo de 1888 en el último país de Occidente en extinguir oficialmente la esclavitud.

La anciana, de 84 años, está en un asilo, donde recibe la ayuda de asistentes sociales, y no percibe haber sufrido esclavitud. La mujer fue liberada hace dos meses de la casa de la familia donde comenzó a trabajar a los 12 años, en la zona norte de Río de Janeiro, y forma parte del contingente de 58.000 brasileros liberados por el Ministerio Público del Trabajo por haber sido sometidos a trabajos equivalentes a situación de mano de obra esclava.

“Ella no tiene noción de que fue esclavizada luego de haber trabajado durante toda su vida para todos los miembros de la familia. No se casó, no tuvo hijos y perdió contacto con los familiares”, dijo la asistente social Cristiane Lessa, encargada del caso.