A una semana de las elecciones todos los candidatos a intendente

Garro va por la “tercera”

El actual intendente de la ciudad, Julio Garro, egresó del Colegio San Luis y se recibió de abogado en la Universidad Católica de La Plata.

Su vida política siempre fue dentro del espacio del PRO con sus diferentes matices, y si bien hoy lleva dos mandatos al frente del Ejecutivo municipal, le costó varios años de alternar con triunfos y pérdidas lograr llegar a este momento donde se lo visualiza como uno de los jefes comunales mejor ­posicionados dentro de Juntos por el ­Cambio.

En el año 2007 fue candidato a intendente de La Plata por el PRO. Se desempeñó como diputado de la provincia de Buenos Aires en representación de la Sección Capital, integrando el bloque PRO de la Cámara baja, hasta el año 2013.

En el año 2011 nuevamente fue candidato a intendente, quedando en el quinto lugar, con el 6,89% de los votos, compitiendo por el Frente Popular de Eduardo Duhalde.

Para las elecciones municipales de 2015, integró la coalición política Cambiemos como precandidato por el PRO a intendente, compitiendo con los radicales Sergio Panella y Claudio Pérez Irigoyen en 2015.

En las PASO la coalición resultó la más votada con el 33,53% de los votos, triunfando Julio Garro en la interna con el 38,8% de los votos, siendo por tanto el candidato a intendente de la ciudad de La Plata por Cambiemos para las elecciones municipales que tuvieron el 25 de octubre de 2015.

En las elecciones generales del 25 de ­octubre obtuvo el 41.64% de los votos. El 9 de diciembre de 2015 asumió el cargo de intendente.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y ganó el 48,61%.

En la última elección PASO del mes de agosto de este año, la fuerza Juntos por el Cambio obtuvo en la ciudad de La Plata a nivel local 39.47 % de los votos, es decir, 146.530 sufragios de los cuales 91.382 pertenecieron a Garro, quien de esa manera se impuso a su rival Juan Pablo Allan e irá nuevamente en octubre por un nuevo mandato a nivel local.

El jefe comunal hizo hincapié en esta campaña, sobre todo, en las obras hidráulicas para la ciudad, como así también en materia de seguridad, al adelantar el ­proyecto de Policía de la Ciudad, emulando el modelo de CABA y remarcando el apoyo de la Comuna a las pymes con la posibilidad de simplificar trámites y reducción de impuestos.

Con el eje en la obra hidráulica

“Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo, y lo que hicimos fue hacer lo que teníamos que hacer, que eran esas obras que por lo general la política no hace porque son obras que van enterradas, que no se ven y que no traen votos, pero que salvan vidas”, dijo el jefe comunal a este multimedio justamente en materia de obra hidráulica al momento de estrenarse el documental Enfrentando la tormenta.

Garro remarcó entonces: “Nuestra ciudad se inundó varias veces, en 2013 y varias veces antes, entonces, si no reconocemos que ­nuestra ciudad es una ciudad que se inundó y que se puede volver a inundar, no entendimos nada o no queremos ver la verdad o la realidad. Ahora hay obras que permiten que el agua circule mucho más rápido, y cuanto más obras haya, es más probable que haya menos porcentaje de posibilidades de perder vidas”.

“Ahora hay que terminar la segunda etapa de las obras hidráulicas, y la tercera parte la venimos reclamando sostenidamente a la Provincia y a la Nación, porque son obras que nos van a ­permitir culminar con la obra más importante”, enfatizó.

Julio Alak, el desafío de volver a ser

El actual de ministro de Justicia bonaerense y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, si bien es nacido en la ciudad de Benito Juárez, se recibió como abogado en la Universidad Nacional de La Plata y ancló su vida personal y política en la capital bonaerense.

Fue referente del peronismo durante las presidencias de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. De joven se dedicó a la docencia y al periodismo. En 1982 integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en La Plata.

A los 32 años fue electo intendente de La Plata, reelecto en los años 1995, 1999 y 2003. Fueron cuatro mandatos y 16 años consecutivos al frente de la administración de la capital bonaerense. Tenía 33 años cuando asumió y 49 cuando se fue. Vio pasar a cuatro presidentes desde su sillón de intendente y estuvo ahí en la semana de inestabilidad y presidentes fugaces cuando Fernando de la Rúa renunció. El intendente no dejó el cargo por voluntad propia: perdió contra Pablo Bruera, un hombre que había nacido políticamente a su lado. Uno de su “riñón”.

Con luces y sombras, Alak dejó la capital provincial como consecuencia del desgaste de la gestión y su rivalidad con su antiguo discípulo. Pero su vida política continuó en ascenso, en cargos altos, pero siempre con perfil bajo.

En 2008 fue nombrado director, en representación del Estado, de Aerolíneas Argentinas. En julio de ese mismo año fue nombrado gerente general de Aerolíneas, cuando el Estado se hizo cargo de la empresa. En 2009 fue designado ministro de Justicia por Cristina Fernández de Kirchner y confirmado, para el segundo mandato en diciembre de 2011, como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En 2019, cuando Axel Kicillof logró ­quedarse con la gobernación provincial, fue nombrado como ministro de Justicia ­bonaerense.

Casi dos décadas más tarde, y con 65 años, Alak vuelve por la revancha. En las PASO logró sacar 69.873 votos, los cuales fueron suficientes para vencer a sus otros cuatro oponentes dentro de las primarias, aunque Unión por la Patria, en general, fue la segunda fuerza más votada, con el 34,95% de los sufragios locales.

“Lo que hago es un acto de servicio y amor por la ciudad”

El funcionario bonaerense y candidato a conducir los destinos de la ciudad por Unión por la Patria habló con este multimedio y, en ese marco, consideró: “Soy trabajador, puedo demostrar, puedo mostrar lo que ya hice, creo que hay un recuerdo de lo que fue la gestión que es parte de la historia de la ciudad, porque terminamos el proyecto fundacional y todo lo que hicimos es la mejor presentación para decir que vamos a hacer mucho”.

“La ciudad está en proceso de decadencia, es muy grave, yo lo que hago es un acto más que nada de servicio público, de amor a la ciudad, por eso quiero volver, yo no quiero que me voten para ganar una elección. Yo quiero que me voten para frenar la decadencia de la ciudad, para generar un horizonte, un horizonte de esperanza para los pibes que necesitan laburo, vamos a generar trabajo, producción con Axel (Kicillof), porque vamos a hacer parques industriales nuevos, ya aprobó hacer tres nuevos parques industriales para generar la radicación de industriales”, señaló Alak.

Para finalizar, apuntó: “Esta gestión de Garro no se ocupa en ir hacia la organización de la ciudad ni tampoco de la promoción del trabajo, la producción; yo quiero que me voten para que la ciudad vuelva a brillar como fue en el 99, en el 2000, cuando la ciudad brillaba. Hoy está caída, tiene el espíritu caído, hay que volver a levantar la autoestima de los platenses, hacer muchas obras, mejorar los sistemas de salud, de seguridad, ampliar el sistema educativo”.

Guma: la juventud avanza

Luciano Guma tiene 26 años, en la actualidad trabaja en un emprendimiento de marketing y es el candidato más joven en relación a sus contrincantes de cara a las presidenciales del próximo domingo. Oriundo de Ringuelet, fue invitado a participar del espacio de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, a partir de la declinación de Marcelo Peña a la candidatura por diferencias con la conformación de la lista con Carolina Píparo, actual candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El joven, que obtuvo 17,40% por La Libertad Avanza, dialogó con diario Hoy a solo una semana de las elecciones presidenciales y reveló los proyectos que llevaría a cabo en caso de convertirse en intendente de nuestra ciudad.

En ese marco, el candidato libertario expuso algunas nociones acerca de su candidatura para jefe comunal de la capital provincial y por qué decidió encarar la propuesta: “Soy un vecino de la ciudad de La Plata, soy un trabajador. Me he involucrado en política porque muchos liberales sentimos que no estábamos representados, que teníamos que elegir entre espacios políticos que no representaban nuestras ideas con las que no comulgamos y, a partir de ese momento, ­tuvimos la iniciativa de crear un movimiento distinto con una proyección a varios años que se adelantó gracias a que Milei se involucró en política”.

“Javier generó una explosión, entre la gente, de las ideas de la libertad, de manifestar que hay una casta política que tiene privilegios por sobre los ciudadanos de a pie”, sostuvo Guma. Además, hizo referencia al momento político del partido y destacó que “estamos para pelear la provincia de Buenos Aires, pelear el municipio” y afirmó: “Creemos que Javier Milei va a ser el presidente de la Nación”.

El proyecto libertario para La Plata

En relación a su plan de gobierno expresó: “Tenemos un Estado que está al servicio de los socios de la política y que otorga, de alguna manera, privilegios a cierto sector de la sociedad por encima de otros”, y siguió: “Vemos una ciudad que está abandonada por el municipio, donde no hay seguridad, donde si llueve se inunda, entonces nosotros lo que planteamos es que el Estado tiene que dar los mismos beneficios y los mismos derechos a todos”.

En cuanto a la problemática de la seguridad aclaró: “Para nosotros es prioritario el combate contra la inseguridad. A los vecinos los están matando, a las mujeres las están acosando en la calle, a la gente la asaltan, a los chicos les roban a la salida de la escuela, se meten en tu casa para desvalijarte”.

“Nosotros lo que vamos a plantear es un estado más barato en términos de lo que es el gobierno. Esto no va a afectar, por supuesto, a los empleados municipales, pero sí será un gobierno más austero, más barato para el contribuyente y que nos permita de alguna manera poder bajar los costos para el sector privado”, sostuvo el candidato local de LLA.

Asimismo, aseguró que “vamos a bajar las tasas municipales para que sea más fácil ­invertir en la ciudad de La Plata”. A su vez, remarcó: “Queremos que las personas de la provincia de Buenos Aires que están en distritos donde es caro invertir puedan elegir nuestra ciudad como destino”.

“Esto originará más recaudación para el municipio, lo cual nos va a permitir que los empleados públicos cobren mejor, que se ­presten mejores servicios y también que se genere mucho empleo privado, porque siempre hay que recordar que el único que puede generar riqueza y empleo genuino es el sector privado”, sustentó Guma.

Para concluir, el candidato a jefe comunal platense hizo hincapié en la idea de que hay sectores de su espacio que están colaborando con el actual intendente, Julio Garro, y aseveró que “eso es mentira, acá toda La Libertad Avanza está alineada con todos los candidatos a intendente, y eso me incluye a mí”.

Simioni: una alternativa opuesta y de izquierda

Luana Simioni tiene 48 años y vive en el barrio de La Loma de nuestra ciudad. Es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en IOMA y trabajadora social egresada de la Universidad de La Plata. De cara a las elecciones que se celebrarán en una semana, acompaña la propuesta que tiene a Myriam Bregman como candidata a la presidencia y a Rubén Sobrero como aspirante a gobernador.

El Frente de Izquierda obtuvo el 4,37% de los votos en las elecciones primarias en la ciudad de La Plata, de los cuales 12.438 fueron para la lista “Unir y Fortalecer la Izquierda”, con Simioni a la cabeza. La candidata a intendente platense por el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FIT-U) dialogó con diario Hoy y compartió sus impresiones sobre las elecciones generales de octubre, además de explicar cuáles son sus objetivos a nivel local.

Las principales preocupaciones que destaca se relacionan con lo económico y sostuvo que “también es la principal preocupación de los platenses; La Plata no es una isla”, y añadió que “la situación inflacionaria, los salarios por el piso, la precarización laboral, la incertidumbre de que se te vence un alquiler y no saber a cuánto se va a ir, también preocupan a los vecinos”, expresó Simioni.

Asimismo, declaró que “los servicios en cada barrio son cada vez peores, son un nicho de negocios para unos pocos empresarios. El transporte público, la recolección de residuos y ni hablar de la especulación inmobiliaria son las principales demandas y necesidades en los barrios”.

A la izquierda de las propuestas

En cuanto a los objetivos que se plantea en caso de ganar la intendencia, la representante y aspirante por el Frente de Izquierda afirmó: “Queremos proponer la reducción de la jornada laboral para crear empleo genuino y las horas que sobran repartirlas entre los trabajadores que hoy no tienen trabajo o son precarizados”, y reveló que con esas medidas se podrían generar “22.200 puestos de trabajo genuino”.

“Estamos del lado de los trabajadores y de las mayorías populares, nosotros fuimos los que condenamos una deuda que solo trae más inflación, más presiones devaluatorias y extractivismo, sólo para juntar los dólares necesarios para pagarle al fondo”, y afirmó que “eso es pobreza, es precarización, es menos plata para salud, para educación”, destacó la delegada de ATE y aspirante a

jefe comunal.

En relación a esto, Simioni continuó: “Proponemos iniciativas que tienen que ver con hablar de lo que les pasa a las mayorías populares”, y aseveró que “el dinero que se va al Fondo (FMI) es la que falta en los hospitales, en las escuelas que se caen a pedazos y ni hablar del nivel salarial; estamos en un municipio donde el promedio salarial es de 120.000 pesos, y con eso no se llega ni a la línea de indigencia”.

La aspirante que busca llegar a la intendencia por nuestra ciudad sostuvo que su partido es “una alternativa que no es la del ajuste que proponen la mayoría de los candidatos, nosotros planteamos que hay que tener una política de soberanía, de independencia”.

En su tarea dentro del sindicalismo, la delegada de ATE en IOMA expresó que “abogamos por un sindicalismo distinto al tradicional, al de los grandes burócratas que se atornillan a sus sillones y no saben lo que es vivir con el sueldo de un trabajador”.

Por otra parte, manifestó que pertenece al movimiento de mujeres, y recordó: “Estuvimos en las calles peleando por el aborto y el Ni una menos en la ciudad de La Plata, que fue capital de los femicidios”.

Para finalizar, Simioni concluyó con un mensaje a los platenses: “Nosotros somos una fuerza de trabajadores y trabajadoras, no somos políticos profesionales, somos laburantes, somos luchadores que hacemos política como una herramienta de transformación de una sociedad y de una ciudad de La Plata que está cada vez más desigual”.