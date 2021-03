Activan denuncia realizada por el “Pata” Medina por persecución política

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que se investigue si existió una “mesa judicial” del macrismo que montó una estrategia para meter preso al sindicalista Juan Pablo Medina, apodado “Pata”, recientemente liberado.



Hace ya tres años, Medina denunció que funcionarios del gobierno bonaerense, por entonces a cargo de María Eugenia Vidal, organizaron un ataque judicial en su contra, con el propósito de lograr su detención, cosa que efectivamente ocurrió. Además, el Pata sostuvo que otro gremialista, Marcelo Balcedo, también fue víctima de esa persecución por haberlo puesto sobre aviso.



Según la denuncia de Medina, que era titular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra),



Balcedo, por entonces titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), le reveló que se había enterado de la existencia de este esquema de persecución político-judicial a través del entonces ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas.



“El costo que pagó el compañero Balcedo es por avisarme. Me dijo que me estaban haciendo una causa injusta y que me iban a llevar preso”, dijo Medina en una entrevista con diario Hoy el mes pasado, tras su liberación. “Lo metieron preso injustamente”, agregó el Pata.



Medina fue apresado en su casa de Ensenada por efectivos de Gendarmería a fines de septiembre de 2017, por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella. Lo acusaban de los delitos de lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita.

El audio y la carpeta



El relato a partir del cual el gremialista de la construcción presentó su denuncia es el siguiente. A fines de 2017, el ministro Villegas compartió un asado con Balcedo y otras personas en la sede del Soeme, donde habría hablado de una carpeta con elementos para “armar” varias causas judiciales y así lograr que Medina fuera a la cárcel. En el marco de este encuentro, Villegas dijo que el por entones presidente Mauricio Macri lo había citado a la Quinta de Olivos para darle instrucciones para meter preso al hombre de la Uocra. “Si yo no puedo meter preso al Pata Medina, no soy el presidente”, habrían sido las palabras de Macri en esa oportunidad.



Consultado por este multimedio, el exministro negó rotundamente la existencia de tal conversación (ver aparte), pero diario Hoy accedió al registro en audio de la misma. “Tenemos que terminar con el Pata”, fue una de las frases que pronunció en ese momento Villegas. Luego enumeró a otros dirigentes gremiales que el macrismo quería neutralizar. “Yo te voy a dar mi punto de vista después de haber hablado con el presidente (Macri) tres veces por este tema”, dijo entonces. “Yo creo que él, en principio, tiene la voluntad de hacer un solo mandato y le quiere dejar las cosas ordenadas a María Eugenia (Vidal)”.



Medina, por su parte, en una entrevista exclusiva con diario Hoy, se refirió al tema. “Balcedo tuvo tanta lealtad hacia mi persona que le dijo en la cara a Villegas: Esto no va a quedar así, el Pata es mi colega y yo le voy a informar sobre esto que me estás diciendo. Y así lo hizo”.



A pesar de que el entonces líder de la Uocra platense denunció esto, en los más de tres años transcurridos desde entonces la Justicia no actuó. Solo hace un mes, contó Medina, tuvo un diálogo con el tribunal por videoconferencia. “Noté que la Justicia federal me estaba investigando más a mí que a la denuncia que yo había hecho”, dijo el gremialista. “Yo les dije que por favor investigaran a quienes armaron la causa en mi contra, que me encerraron durante años y nos causaron daño a mí y a mi familia”, agregó.



Medina fue liberado el 18 de febrero pasado, por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, justo un año después de que se le concediera la prisión domiciliaria. Pero se le prohibió salir del país y tener cualquier actividad gremial en la Uocra.

La reunión “decisiva”



Ahora, el fiscal Carlos Stornelli pidió al juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal N° 6 de Capital Federal (en la sede tribunalicia de Comodoro Py), que se investigue la existencia de ese entramado político-judicial que denunció el “Pata” Medina. Es decir, que se active la denuncia que Medina presentó en su momento y con la que no se avanzó en estos tres años.



Concretamente, Carlos Stornelli pidió que se cite a declarar a Marcelo Balcedo, “a fin de que se explaye sobre los hechos investigados”, y también al periodista Hugo Alconada Mon, quien, en su libro La raíz de todos los males, dio por cierta la versión del gremialista. En ese libro, Alconada Mon se pregunta si algún día “se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva que funcionarios bonaerenses y de la Municipalidad de La Plata, empresarios, representantes de colegios profesionales y dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) debatieron en una oficina del Banco Provincia antes de que se desatara la ofensiva contra el Pata”.



“Estoy muy contento porque ahora la causa se empezó a mover”, dijo Medina. Sin embargo, le queda un gusto amargo respecto del sindicalismo en general. “Muchos colegas aún hoy siguen sufriendo esta injusticia de estar presos por causas armadas para golpear fuertemente al sindicalismo de todo el país. Por eso, parte del sindicalismo se mandó a guardar debajo de los escritorios”, aseguró Juan Pablo “Pata” Medina.

También víctima de espionaje



No solo Medina habría sido encarcelado (según su denuncia) por decisión política del macrismo sino que, una vez preso, resultó víctima de otra práctica ampliamente aplicada por esa gestión según las investigaciones que proliferaron en los últimos años: el espionaje. Sin que lo supiera, el sindicalista era vigilado a través de una cámara y micrófono que habían instalado en la cárcel de Ezeiza.



Juan Pablo Medina, que se presentó como querellante en la causa en que se investiga esta práctica, que estaba a cargo de los servicios de inteligencia, dijo que ahora espera que Stornelli vaya a fondo también en ese tema: “Le diría al fiscal Stornelli que en el caso del espionaje se tire a la pileta sin agua, que yo personalmente no le voy a fallar a la Justicia. Y la Justicia algún día me va a tener que pedir disculpas”.

Albarracín: “Fue un armado para disciplinar al sindicalismo”

El abogado César Albarracín, quien representa a Juan Pablo Medina, dijo a diario Hoy que las causas que se presentaron contra su cliente, y que derivaron en su encarcelamiento, respondieron a un “armado” político destinado a “disciplinar” al sector sindical.



A Albarracín le llamaron la atención algunas características de la avanzada judicial contra el gremialista.



Primero, el dato de la reunión entre su colega Marcelo Balcedo y el entonces ministro Marcelo Villegas.



Luego, “una embestida absolutamente llamativa en septiembre de 2017, donde piden la detención en cuatro causas distintas; en simultáneo, cuatro procesos paralelos con la misma forma de trabajo e inicio de las causas”.



El abogado precisó que se trataba en todos los casos de “denuncias anónimas, que uno se da cuenta que son de funcionarios, agentes de inteligencia” por el lenguaje y los datos provistos, y además con “una redacción similar, con una misma matriz, en forma textual y documentos con mismos márgenes y letras”.



“Creo que este armado no era solo contra el Pata Medina y la Uocra, sino contra el sindicalismo, para disciplinar y generar prensa de gestión en lo que denominaban la lucha contra las mafias”, dijo. Y agregó: “Hubo una confluencia de varios factores: un contexto preelectoral y por otro lado la discusión de las normas de flexibilización laboral”.

Villegas: “Yo nunca recibí instrucciones”

En diálogo con diario Hoy, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que cumplió funciones durante el gobierno de María Eugenia Vidal, negó rotundamente haber revelado la existencia de una “mesa judicial” dedicada a impulsar causas para encarcelar a gremialistas, y también haber recibido instrucciones en ese sentido de parte de Vidal, del entonces presidente Mauricio Macri o del aún intendente platense, Julio Garro.



“La verdad es que me sorprende” la versión, dijo Villegas, aun después de que se le informara de la existencia del audio grabado de la charla. “Yo no venía de la política; tenía un cargo más bien técnico. Jamás me dieron instrucciones ni el presidente ni la gobernadora ni el intendente que usted nombra. Jamás tuve una charla con Balcedo acerca del Pata Medina ni existió esa carpeta”, manifestó.



El exministro, ahora volcado de lleno a su profesión de abogado en el ámbito privado, dijo que los únicos informes que envió a la Justicia referidos a Juan Pablo “Pata” Medina fueron a requerimiento de los jueces en causas por conflictos violentos entre gremialistas y similares. “También nos pidieron que designáramos un veedor para la intervención de la Uocra, cosa que hicimos”, precisó.



“No tengo nada que aclarar sobre el tema, ni me interesa demasiado. Ya dejé la función pública”, dijo Villegas. “Si existió una mesa judicial, yo no tuve conocimiento nunca. Y las veces que tuve que presentar alguna denuncia penal contra funcionarios o exfuncionarios de mi propio Ministerio, lo único que me dijo la gobernadora Vidal fue: Hagamos lo correcto”, concluyó Villegas.