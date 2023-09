Acusan a Milei de querer “romper el pacto democrático”

El vicepresidente de la Legislatura porteña y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Ocampo, acusó ayer al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, de querer “romper el pacto democrático”. Según expresó Ocampo, el economista, junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, “vienen a romper” con ese pacto de los últimos 40 años y a “reivindicar” el gobierno militar.

De esta manera, manifestó que “si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura y no dictadura; y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros”.

En ese aspecto, concluyó: “Pocos acuerdos tiene la política argentina. Un acuerdo de política de Estado es sustentar la de­mocracia y la valoración que ­hacemos sobre la dictadura. Este señor y esta señora vienen a romper esa política”.