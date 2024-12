En medio de la tensa relación entre el PRO y LLA, el vocero presidencial Manuel Adorni cargó contra Mauricio Macri: “Se quedó sin nafta”, dijo respecto a su mandato.

“No importa si fue porque no quiso o no pudo, cuando analizas ese período ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”, enumeró en una entrevista radial, y agregó: “Lo que había que hacer no se hizo”.