Agredieron a Berni en una protesta por el asesinato del colectivero

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sufrió una agresión física durante una manifestación de colectiveros en el partido de La Matanza. El funcionario fue agredido con golpes de puño y piedras, y resultó herido en el rostro y la cabeza, con una posible fractura de malar. Además, sufrió un hundimiento en la órbita de su ojo derecho.

El ministro hizo hincapié en que este tipo de situaciones son “habituales” para él, ya que está acostumbrado a presentarse solo en lugares conflictivos.

La agresión ocurrió cuando Berni, ­acompañado por el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, y un efectivo de la Policía de la Ciudad, llegó caminando al lugar donde se concentraban los colectiveros y fue recibido con pedradas, palazos e ­insultos.

Los conductores de autobuses protestaban por el homicidio de Daniel Barrientos, que fue atacado a balazos durante un asalto al colectivo que conducía, en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

A medida que se aproximaba al grupo de manifestantes, Berni comenzó a ser agredido a golpes de puño e incluso cayó al piso, donde fue pateado mientras comenzaron a rodearlo algunos otros efectivos de la fuerza porteña con intenciones de evitar que continuara la golpiza, de la que también fue víctima ­D’Onofrio.

Después del ataque, en el que Berni quedó con el pómulo y la mejilla derecha ­ensangrentados, se formó a su alrededor una ronda de manifestantes enardecidos, con quienes el ministro intentó conversar. Once personas –ocho policías porteños y tres ­colectiveros– resultaron heridas producto del enfrentamiento.

Berni afirmó que su situación en la manifestación “se complicó” con la intervención de Infantería de la Policía de la Ciudad.

“La situación estaba resolviéndose. Le pedí por favor a Infantería que no avanzara y, bueno, el desenlace fue el que fue. Me ­llevaron arrastrándome. No me quería ir de ahí bajo ningún punto de vista”, enfatizó Berni.

El funcionario fue llevado en helicóptero al hospital Churruca, con “conmoción ­cerebral, muchos golpes y cortes profundos en el cuero cabelludo y en el rostro”, según se informó.

El ministro de Seguridad bonaerense dijo que no denunciará penalmente a las personas que lo agredieron y que tampoco renunciará a su cargo.

“Que todos se hagan responsables”

El incidente ocurrido ayer durante una manifestación de colectiveros que reclamaban seguridad tras el homicidio de su compañero Daniel Barrientos disparó una nueva crítica del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni (quien fue agredido en esa manifestación) hacia el titular de la misma cartera pero a nivel nacional, Aníbal Fernández.

“Hacemos un esfuerzo infinito con escasos recursos humanos. Por eso pedimos desde el 10 de diciembre de 2019 la presencia de la Gendarmería en la provincia de Buenos Aires. Hablé personalmente con el Presidente y se comprometió”, remarcó Berni.

“Los que siempre están en la calle somos nosotros”, dijo también, en referencia a Aníbal Fernández. “Hace tres años y medio que estamos pidiendo Gendarmería”.

“Necesitamos que todos sean responsables, la seguridad es una construcción diaria. Mentir es malo, muy malo. Pero peor es creerse sus propias mentiras”, disparó el ministro.

“No podemos insistir siempre en lo mismo. En febrero del año pasado me reuní con el Presidente en la Quinta de Olivos, le expliqué, y entendió, por qué teníamos que implementar el Operativo Centinela. Se pusieron cámaras en colectivos, pero no tienen chips para transmisión directa”, añadió el funcionario bonaerense.