Buscan avanzar en una transformación tecnológica del Poder Judicial

A raíz de la gran demanda de mejores y nuevos servicios digitales en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, las autoridades avanzan con la innovación de herramientas tecnológicas para poder brindar “un servicio de justicia transparente y accesible, garantizando los derechos de la ciudadanía”.

Al respecto, el ingeniero Omar Pagliotto, director de la Oficina de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia (STJ), consideró que “todo servicio, si no agrega valor, no es demasiado útil, no satisface las necesidades de sus usuarios”.

“A partir de allí se puede evaluar si es o no innovador. El fin último de la Justicia es el ciudadano, y trabajamos para que la gente pueda tener un servicio de justicia que garantice sus derechos en todas partes”, agregó el profesional.